Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Lise KPSS ortaöğretim sonuçları 2024 açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl sorgulanır? ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonucu sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr

        KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2024 sorgulama ÖSYM ekranı: Lise KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanıyor!

        KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım sona eriyor. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim Cuma günü erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek. Sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından elde ettikleri puanlar ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2024 açıklandı mı, saat kaçta açıklanır ve nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2024 sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 07:47 Güncelleme: 04.10.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS lise sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM takviminde belirtilen tarihin geldi çattı. KPSS ortaöğretim sonuçları bugün erişime açılacak. Bu sebeple Lise KPSS sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı ziyaretleri hız kazandı. KPSS sınav sonuç ekranında adayların sınav puanları ve Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarındaki doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Adayların gözü kulağı ÖSYM son dakika açıklamalarında. Peki KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2024 açıklandı mı, saat açıklanacak? İşte detaylar…

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

          Lise düzeyindeki 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

          ÖSYM takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları, 4 Ekim 2024 Cuma günü (bugün) erişime açılıyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar 2 yıl boyunca tercih yapabilecek.

        • 3

          KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

          KPSS sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayısı ve elde ettikleri toplam puan yer alacak.

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KPSS P94 PUANI BELLİ OLACAK!

          KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların KPSS P94 puanı belli olacak. KPSS P94 puan türü Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için kullanılıyor.

        • 5

          KPSS ortaöğretim puanıyla çeşitli üniversiteler, enstitüler, bakanlıklar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer birçok kamu kurumu alım yapıyor.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga!
        ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga!
        "Mourinho böyle bir adam..."
        "Mourinho böyle bir adam..."
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Sorun sizde değil genetikte
        Sorun sizde değil genetikte
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"
        Habertürk Anasayfa