LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt tarihlerini araştırıyordu. LGS 2021 özel ortaöğretim kurumlarının kayıt takvimi paylaşıldı. Temmuz ortasına kadar kayıtlarını tamamlayacaklar. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte LGS 2021 kayıt takvimi yayınlandı. Lise kayıtları ne zaman başlayacak?

2021 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

1. KAYIT DÖNEMİ

* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması

* 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları

* 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. KAYIT DÖNEMİ

* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar

* 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar

* 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi