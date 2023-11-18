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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Lisa isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

LİSA ADININ ANLAMI NEDİR?

Lisa ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Lisa adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Lisa isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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LİSA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Lisa ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kutlu, bereketli kadın.

LİSA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Lisa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Lisa adını koymak caizdir.

LİSA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Lisa ismini kullanan 901 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Lisa ismini kullanan 263 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Lisa ismini kullanan 106 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Lisa ismini kullanan 107 kişi bulunmaktadır.

LİSA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Lisa ismindekiler sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcakkanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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