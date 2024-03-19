Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

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Arjantin Futbol Federasyonu, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Inter Miami ile çıktığı en son maçta geçirdiği sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Deneyimli futbolcu, El Salvador ve Kosta Rika ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Arjantin Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Inter Miami'deki son maçında sağ bacağında yaşadığı sakatlık sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak olan hazırlık maçlarında kadroda yer alamayacak." ifadeleri yer aldı.

Messi, Inter Miami ile çıktığı 16 gol ve 7 asistlik bir performans gösterdi.