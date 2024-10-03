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        Haberler Spor Futbol Lionel Messi 46. kupasını kaldırdı! - Futbol Haberleri

        Lionel Messi 46. kupasını kaldırdı!

        Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Supporters Shield finalinde karşı karşıya geldiği Columbus'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Arjantinli yıldız, bu zafer ile kariyerinin 46. kupasını kaldırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:07
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        Lionel Messi 46. kupasını kaldırdı!
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        Inter Miami, MLS'te Columbus'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Lionel Messi performansıyla göz doldurdu.

        Supporters Shield'i kazanan Inter Miami'de Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerinin 46. kupasını aldı.

        Karşılaşmada iki gol kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon ABD ekibiyle 17. golünü attı.

        Inter Miami ile toplamda 34 maça çıkan Messi, 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

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