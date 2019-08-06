Son dakika! Lindsay Lohan ile Prens Selman aşk mı yaşıyor? - Haberler

Page Six isimli haber sitesinin iddiasından yola çıkan ABD basını, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın ilk kez 1 yıl önce Formula 1 yarışında tanıştığını, Selman'ın Lohan'ı özel uçağına bindirdiğini ve Lohan'a kredi kartını verdiğini yazdı.

Linsday Lohan'ın menajeri ise aşk dedikodularını yalanlarken, ikilinin 1 yıl önce tanıştıklarını doğruladı. Prens Selman ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.