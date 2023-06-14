Hollywood'un en yakışıklı oyuncularından biri olarak gösterilen Rock Hudson'ın 1985'te henüz 60 yaşındayken hayatını kaybetmesi şok etkisi yaratmıştı. Hudson'ın AIDS'ten ölmesi, insanları daha da şoke etti.

AIDS, Rock Hudson'un ölümüyle küresel bilinirliliğe ulaşırken, bunun sonucunda paniğe neden oldu.

Zira herkes Rock Hudson'ın HIV virüsü taşıdığını bilmiyordu.

Bilen çok az kişi arasında 1980'li yıllara damgasını vuran 'Dynasty' dizisinin yıldızlarından Linda Evans de vardı. Evans, Hudson'ın hastalığını biliyordu bilmesine ama nasıl bulaştığı konusunda hiçbir bilgiye sahip değildi.

Linda Evans, Rock Hudson'ın kendisine hastalık bulaştırmamak için nasıl büyük bir özen gösterdiğini anlattı.