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Linda Evans: Rock Hudson, bana hastalık bulaştırmamak için ağzını dezenfekte etti - Magazin haberleri

Linda Evans: Rock Hudson, bana hastalık bulaştırmamak için ağzını dezenfekte etti

Linda Evans, AIDS nedeniyle hayatını kaybeden Rock Hudson'ın 'Dynasty' dizisinde kendisine hastalık bulaştırmamak için nasıl büyük bir özen gösterdiğini anlattı: Bana hastalık bulaştırmamak için ağzını dezenfekte etti

Giriş: 14.06.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hollywood'un en yakışıklı oyuncularından biri olarak gösterilen Rock Hudson'ın 1985'te henüz 60 yaşındayken hayatını kaybetmesi şok etkisi yaratmıştı. Hudson'ın AIDS'ten ölmesi, insanları daha da şoke etti. 

    AIDS, Rock Hudson'un ölümüyle küresel bilinirliliğe ulaşırken, bunun sonucunda paniğe neden oldu. 

    Zira herkes Rock Hudson'ın HIV virüsü taşıdığını bilmiyordu.
    Bilen çok az kişi arasında 1980'li yıllara damgasını vuran 'Dynasty' dizisinin yıldızlarından Linda Evans de vardı. Evans, Hudson'ın hastalığını biliyordu bilmesine ama nasıl bulaştığı konusunda hiçbir bilgiye sahip değildi. 

    Linda Evans, Rock Hudson'ın kendisine hastalık bulaştırmamak için nasıl büyük bir özen gösterdiğini anlattı.

  • Linda Evans, zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı, büyük bir üzüntü duyarak hatırladığı o günleri, yakında Tribeca Film Festivali'nde ilk gösterimi yapılacak olan 'All That Heaven Allowed' adlı belgeselde anlattı.

  • Linda Evans'ın, duygulanarak hatırladığı o sahneler, Rock Hudson'ın ölümünden bir yıl önce çekildi. 

  • "HASTALIK BULAŞTIRMAMAK İÇİN AĞZINI SIMSIKI KAPATIYORDU"

    Senaryo gereği Rock Hudson ile ateşli bir öpüşme sahnesi çekilmesi gerekiyordu. Fakat söz konusu sahne defalarca tekrarlanmış olmasına rağmen Hudson, rol arkadaşına kamera karşısında bir türlü ateşli bir öpücük veremiyordu. Çünkü ağzını sımsıkı kapatma konusunda ısrar ediyordu.

  • "BENİ ÖLÜMCÜL HASTALIKTAN KORUYORDU"

    Linda Evans o zamanlarda bunun nedenini bilmiyordu. Fakat belgeselde gözyaşlarına boğularak anlattığına göre olup biteni sonradan fark etti. Evans, "Kimse AIDS'in nasıl bulaştığını tam olarak bilmiyordu. Sonradan fark ettim ki Rock Hudson beni ölümcül hastalıktan korumak için elinden geleni yapıyordu" diye konuştu.

    Rock Hudson, 'Dynasty' dizisinin bu ateşli öpüşme sahnesinde asıl nedeni kimseye açıklamadan ağzını sürekli olarak kapalı tuttu. Ayrıca sahnenin çekilmesinden önce de çeşitli gargaralar ve ağız temizleme karışımları kullanarak rol arkadaşına hastalık bulaştırmamak için elinden geleni yaptı.

  • Yönetmenliğini Stephen Kijak'ın üstlendiği 'All That Heaven' adlı belgesel, adını Rock Hudson'ın Jane Wymann ile başrol paylaştığı aynı adlı filmden alıyor. Kijak, çalışmasında Rock Hudson'ın hayatının bilinmeyen yanlarına odaklanıyor.

  • AIDS NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ BİLİNEN İLK ÜNLÜ

    Gerçek adı Roy Harold Scherer Jr. olan Rock Hudson, Hollywood'un "Altın Çağı" olarak nitelendirilen dönemin en ünlü oyuncularında biri.

  • ÜLKEMİZDE DE GÖSTERİLDİ

    Yayın hayatına 1981'de başlayan ve 1989'a kadar ekranda kalan 'Dynasty' adlı dizi ülkemizde 'Hanedan' adıyla gösterilmişti. Dizi, her ikisi de petrol zengini oyan Carrington ve Colby aileleri arasında yaşanan çekişmeleri anlatıyordu.

    1980'lerde büyük bir yükselişe geçen sabun köpüğü dizilerin en çarpıcı örneklerinden biri olan Hanedan'da Linda Evans, Joan Collins, Gordon Thomson, Joh James, John Forsythe'ın da bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyordu. Rock Hudson da dizinin bir bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

    Fotoğraflar: Avalon, Mega

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