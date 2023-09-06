Linda Evangelista, hastalığını ilk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda

"BİR AYAĞIMIN ÇUKURDA OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Şu anda iyi olduğunu söyleyen Linda Evangelista, durumunu da herkesin kolay yapamayacağı bir şekilde ifade etti ve şunları söyledi: Biliyorum ki bir ayağım çukurda ama ben tam anlamıyla bir tür kutlama modundayım.

Linda Evangelista sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Korkunç sağlık sorunlarının üstesinden geldim. Şu anda bulunduğum yerde olmaktan mutluyum ve kitabımı kutluyorum. Hayatta olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra gelecek her şey bunların bonusudur.