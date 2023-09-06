Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Linda Evangelista, hastalığını ilk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda - Magazin haberleri

        Linda Evangelista, hastalığını ilk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda

        Linda Evangelista, yıllar sonra bir açıklamada bulunarak son beş yılda iki kez kansere yakalandığını söyledi: Bir ayağım çukurda, biliyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 14:40 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          1990'lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan, yıllardır gözlerden uzakta yaşayan 58 yaşındaki Linda Evangelista, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı.

        • 2

          ÇARE OLARAK İKİ GÖĞSÜNÜ ALDIRDI

          Linda Evangelista, son beş yılda iki kez meme kanserine yakalandığını ve çare olarak iki göğsünün de alındığını ilk kez açıkladı.

        • 3

          HASTALIĞI TEKRARLADI

          Linda Evangelista, kendisine ilk teşhisin 2018'de yıllık Mamografi çekiminden sonra konulduğunu söyledi. Evangelista, göğsünde bir tümör teşhis edildiğini ve bunun da kötü huylu olduğunun belirlendiğini anlattı.

        • 4

          "HER ŞEYİ GERİDE BIRAKMAK İSTEDİM"

          Linda Evangelista, "Sağlığımla ilgili başka durumlar da vardı. Bu yüzden hiç tereddüt etmedim. Doktoruma iki göğsümü de almasını söyledim. Her şeyi geride bırakmak ve bununla bu şekilde başa çıkmak istedim" dedi.

        • 5

          "GÜZEL GÖRÜNMEK İSTEMİYORUM"

          Linda Evangelista, iki göğsünü de aldırmış olmasına rağmen 2022'de o bölgede yeni bir tümör bulundu. Evangelista, bu durumu şöyle dile getirdi: Doktoruma göğsümde bir delik açmasını söyledim. "Güzel görünmek istemiyorum. Beni kazımanı istiyorum. Göğsümde senin açtığın bu deliği görmek istiyorum. Beni anlıyor musun" dedim.

        • 6

          "BİR AYAĞIMIN ÇUKURDA OLDUĞUNU BİLİYORUM"

          Şu anda iyi olduğunu söyleyen Linda Evangelista, durumunu da herkesin kolay yapamayacağı bir şekilde ifade etti ve şunları söyledi: Biliyorum ki bir ayağım çukurda ama ben tam anlamıyla bir tür kutlama modundayım.

          Linda Evangelista sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Korkunç sağlık sorunlarının üstesinden geldim. Şu anda bulunduğum yerde olmaktan mutluyum ve kitabımı kutluyorum. Hayatta olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra gelecek her şey bunların bonusudur.

        • 7

          Linda Evangelista, fotoğrafçı Steven Meisel ile birlikte hazırladığı foto- kitabın gelirinin bir bölümünü kanser araştırmaları için bir kuruma bağışlayacak.

        • 8

          "10 BİN DOLARIN ALTINDA PARA İÇİN YATAĞIMDAN BİLE ÇIKMAM"

          Linda Evangelista, 1990'lı yılların en gözde modellerinden biriydi. Ünlü firmalar, kampanyalarına onu katmak için avuç dolusu para harcamayı göze alıyorlardı. Yıllarca podyumlarda yürüdü, kamera karşısında çarpıcı pozlar vererek tüm zamanların en iyi modellerinden biri olarak gösterdi.

        • 9

          MUHTEŞEM 6'LIDAN BİRİYDİ

          Linda Evangelista, aktif modellik yıllarında meslektaşları Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Christy Turlington ve Claudia Schiffer ile birlikte 'Muhteşem 6'lı'nın bir üyesiydi.

          Fotoğraflar: Avalon, Backgrid UK, Reuters

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Habertürk Anasayfa