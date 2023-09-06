Linda Evangelista, hastalığını ilk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
Linda Evangelista, yıllar sonra bir açıklamada bulunarak son beş yılda iki kez kansere yakalandığını söyledi: Bir ayağım çukurda, biliyorum
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1990'lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan, yıllardır gözlerden uzakta yaşayan 58 yaşındaki Linda Evangelista, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı.
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ÇARE OLARAK İKİ GÖĞSÜNÜ ALDIRDI
Linda Evangelista, son beş yılda iki kez meme kanserine yakalandığını ve çare olarak iki göğsünün de alındığını ilk kez açıkladı.
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HASTALIĞI TEKRARLADI
Linda Evangelista, kendisine ilk teşhisin 2018'de yıllık Mamografi çekiminden sonra konulduğunu söyledi. Evangelista, göğsünde bir tümör teşhis edildiğini ve bunun da kötü huylu olduğunun belirlendiğini anlattı.
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"HER ŞEYİ GERİDE BIRAKMAK İSTEDİM"
Linda Evangelista, "Sağlığımla ilgili başka durumlar da vardı. Bu yüzden hiç tereddüt etmedim. Doktoruma iki göğsümü de almasını söyledim. Her şeyi geride bırakmak ve bununla bu şekilde başa çıkmak istedim" dedi.
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"GÜZEL GÖRÜNMEK İSTEMİYORUM"
Linda Evangelista, iki göğsünü de aldırmış olmasına rağmen 2022'de o bölgede yeni bir tümör bulundu. Evangelista, bu durumu şöyle dile getirdi: Doktoruma göğsümde bir delik açmasını söyledim. "Güzel görünmek istemiyorum. Beni kazımanı istiyorum. Göğsümde senin açtığın bu deliği görmek istiyorum. Beni anlıyor musun" dedim.
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"BİR AYAĞIMIN ÇUKURDA OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Şu anda iyi olduğunu söyleyen Linda Evangelista, durumunu da herkesin kolay yapamayacağı bir şekilde ifade etti ve şunları söyledi: Biliyorum ki bir ayağım çukurda ama ben tam anlamıyla bir tür kutlama modundayım.
Linda Evangelista sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Korkunç sağlık sorunlarının üstesinden geldim. Şu anda bulunduğum yerde olmaktan mutluyum ve kitabımı kutluyorum. Hayatta olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra gelecek her şey bunların bonusudur.
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Linda Evangelista, fotoğrafçı Steven Meisel ile birlikte hazırladığı foto- kitabın gelirinin bir bölümünü kanser araştırmaları için bir kuruma bağışlayacak.
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"10 BİN DOLARIN ALTINDA PARA İÇİN YATAĞIMDAN BİLE ÇIKMAM"
Linda Evangelista, 1990'lı yılların en gözde modellerinden biriydi. Ünlü firmalar, kampanyalarına onu katmak için avuç dolusu para harcamayı göze alıyorlardı. Yıllarca podyumlarda yürüdü, kamera karşısında çarpıcı pozlar vererek tüm zamanların en iyi modellerinden biri olarak gösterdi.
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MUHTEŞEM 6'LIDAN BİRİYDİ
Linda Evangelista, aktif modellik yıllarında meslektaşları Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Christy Turlington ve Claudia Schiffer ile birlikte 'Muhteşem 6'lı'nın bir üyesiydi.
Fotoğraflar: Avalon, Backgrid UK, Reuters
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