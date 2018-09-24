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Turunçgillerden, sıcak ve ılıman iklimlerde bahçelerde yetiştirilen, boyu 3–5 metre, yaz kış yaprak dökmeyen, güzel kokulu ak çiçekler açan limon C vitamini, B6 vitamini, A vitamini, E vitamini, folat, niasin, tiamin, riboflavin, pantotenik asit gibi vitaminler içerir. Kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, çinko, fosfor ve protein gibi mineraller açısından da zengindir. İşte limonun faydaları...
LİMONUN FAYDALARI
Limon tüketmenin olası faydalarından bazıları şunlardır:
İnme riskini azaltır
Amerikan Kalp Derneği'ne (AHA) göre, narenciye meyveleri, kadınlarda iskemik inme riskini azaltmaya yardımcı olabilir. 70 bin kadın üzerinde 14 yıldan fazla süren bir araştırmada; en çok narenciye meyvelerii tüketenlerin, en az tüketen kadınlara göre, iskemik inme riskinin yüzde 19 daha düşük olduğunu göstermiştir.
Kalp sağlığını geliştirme
Limon suyu içmek kalp problemleri olan insanlar için yararlıdır çünkü potasyum içerir. Yüksek tansiyonu, baş dönmesini ve mide bulantısını kontrol eder, çünkü hem zihin hem de beden için sakinleştirici bir his sağlar. Bir çalışmaya göre, günlük limon alımı ve yürüme (ortalama vücut hareketi) yüksek tansiyon için etkilidir. Bir başka çalışmada ise çeşitli koroner kalp hastalıklarının önlenmesinde C vitamini açısından zengin gıdaların önemi vurgulanmaktadır.
Karaciğere etkisi
Limon, karaciğerdeki zararlı maddelerin ve ürik asidin çözülmesini sağlarken, safrayı sulandırıyor. Potasyum bakımından oldukça zengin olan limon, karaciğerdeki bozukluklardan kaynaklanan sinirlilik durumunu yatıştırırken, kabız, baş ağrısı, safra kusma, iştah kaçması gibi semptomların da azalmasını sağlıyor.
Sindirim sistemine katkısı
Limon, mide yanması, şişkinlik, gaz ve mide kramplarını engelliyor. Düzenli olarak limon suyu içilmesi, bağırsakların temizlenmesine yardımcı oluyor, kabız ve ishali de önlüyor.
Kilo vermeye yardımcı
Ilık su ve balla karıştırılmış limon suyu, kilo vermeye yardımcı olmaktadır.
Ateşi düşürür
Limon suyu, soğuk algınlığı, grip ve yüksek ateşi tedavi edebilir. Terlemeyi arttırarak ateşin düşmesine yardımcı olur.
Diş bakımı
Taze limon suyu diş ağrısına uygulanırsa, ağrıdan kurtulmada yardımcı olabilir. Diş etlerine limon suyu ile yapılan masaj dişeti kanamasını durdurur. Ayrıca, çeşitli hastalıklardan ve rahatsızlıklardan kaynaklanan ağızdaki kötü kokuları da ortadan kaldırabilir ve de dişlerinizi temizler.
Saç bakımı
Limon suyu, saç bakımı tedavisinde kendini kanıtlamıştır. Suyu, saç derisine uygulandığında kepek, saç dökülmesi ve saç ve saç derisi ile ilgili diğer problemleri tedavi edebilir. Ayrıca bu suyu doğrudan saça uygularsanız, saçınıza doğal bir parlaklık verebilir.
Cilt bakımı
Doğal bir antiseptik ilaç olan limon suyu, cilt ile ilgili problemleri de iyileştirebilir. Limon suyu, güneş yanıklarının ağrısını azaltmak için uygulanabilir ve aynı zamanda arı sokmalarında ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Akne ve egzama için de iyidir. Yaşlanma karşıtı bir çözüm olarak uygulanabilir, kırışıklıkları ve siyah noktaları yok edebilir. Su ve balla karıştırılmış limon suyu içerseniz cilde sağlıklı bir parlaklık katar.
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