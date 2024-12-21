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        Haberler Bilgi Yaşam Limonlu Kek Tarifi: Evde Limonlu Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Limonlu Kek Tarifi: Evde Limonlu Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Limonlu kek mayhoş tatlardan hoşlanan kişilerin en sevdiği tatlar arasında yer alır. Genel olarak diğer kek tarifleri ile benzer olan limonlu kek yapımı benzer yapım aşamalarına ve pişirme süresine sahiptir. Peki, limonlu kek malzemeleri neler? Limonlu kek yapımına dair tüm detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:58
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        Limonlu Kek Tarifi
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        Nefis bir sade limonlu kek tarifi için püf nokta bütün malzemeleri belirtildiği ölçüde ve istenilen şekilde sırası ile hazırlayarak bir araya getirmektir. Bunun yanı sıra daha yoğun bir limon tadı isteyen kişiler tarife 1,5 su bardağı limona ekleyebilir. Yaklaşık 15 dakikalık bir hazırlama süresi ve 40 dakikalık bir pişirme süresinin ardından mis gibi kokan limonlu kekinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Peki, limonlu kek nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

        LİMONLU KEK MALZEMELERİ

        Mis gibi kokan ve damaklarda eşsiz bir tat bırakan bu kekin yapımı için gereken limonlu kek malzemeleri şu şekildedir;

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        • 4 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
        • 2 yemek kaşığı limon suyu
        • 1,5 su bardağı Ayçiçek yağı
        • 1 su bardağı süt
        • 3 su bardağı un
        • 1 paket vanilya
        • 1 paket kabartma tozu

        Kek kalıbını yağlamak için 1 yemek kaşığı tereyağı veya isteğe bağlı olarak margarin kullanabilirsiniz.

        LİMONLU KEK NASIL YAPILIR?

        Limonlu kek yapımı hakkında detaylara geçmeden önce şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;

        • 10 kişilik
        • 15 dakika hazırlama süresi
        • 40 dakika pişirme süresi
        • 1 porsiyonunda 150 kalori

        Mis gibi kokan ve damak çatlatan lezzete sahip limonlu kek tarifi:

        • Derin bir kabın içerisine yumurta ve şekeri ekleyin ve mikser yardımıyla çırpın.
        • Süt, Ayçiçek yağı ve limon suyunu sırasıyla ilave ederek 2 dakika daha çırpın.
        • Elediğiniz unu, kabartma tozunu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
        • Önceden yağlamış olduğunuz kek kalıbının içine hazırlamış olduğunuz kek harcını dökün. Kek hamurunun eşit bir şekilde kabarması için hamurun üzerini bir spatulanın yardımıyla düzeltin. Daha sonrasında hazırlamış olduğunuz limonlu keki önceden ısıtılmış olan 170 derece fırında 40 dakika boyunca pişirin.
        • İşte, limonlu kekiniz hazır. Limonlu kekinizi fırından çıkardıktan sonra dinlenmesi için bir süre bekleyin ve ardından dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!

        Sade limon kek tarifi ile her ne kadar tek başına harika bir kek ortaya çıksa da sunum önerileri ile ortaya daha hoş bir sunum çıkarabilir ve kekinizin daha da lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Limonlu kekinizin üzerine pudra şekeri veya limon kabukları serperek kekinizin sunumunu ve lezzetini arttırabilirsiniz. Bunun yanı sıra limon sosu hazırlayarak kekinizin üzerine dökerek kekinizin lezzetini ikiye katlayabilirsiniz. Türk kahvesi veya çay gibi içeceklerinize harika bir eşlikçi olabilecek leziz limonlu kekinizin tadını çıkarabilirsiniz.

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        LİMONLU KEK YAPIMI için PÜF NOKTALAR

        Herkes keklerinin puf puf kabarmasını ister. Peki bu nitelikte bir limon kek nasıl yapılır? İşte keklerinizin puf şeklinde kabarmasına yardımcı olacak püf noktaları;

        • Limonlu keki hazırlamaya başlamadan önce malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir.
        • Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri malzemelerin karıştırma aşasına dikkat etmektir. Öncelikle kuru ve ıslak olan malzemeler ayrı olacak şekilde hazırlanır ve sonrasında ilk olarak sıvı malzemeler karıştırılır. Ardından ise kuru malzemeler eklenerek karıştırılır.
        • Yumurtayı ve şekeri köpük köpük ve beyaz renkli bir kıvama gelene kadar çırpın.
        • Kekin kabarması için pişirme süreci son derece önemlidir. Bunun için tarifte belirtilen süreye dikkat edilebilir.
        • Keki fırına koyduktan sonra ilk 20 ila 25 dakikada kekin sönmemesi için fırın kapağını açmayın. Ancak pişirme süresi fırından fırına farklı olabilir. Bu nedenle 25. dakikadan sonra keki kontrol edebilirsiniz.
        • Keki fırından çıktığı anda dilimlemek kekin dağılmasına neden olabilir. Bu nedenle fırından çıkardıktan sonra 30 dakika kadar dinlendirdikten sonra dilimleyebilirsiniz.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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