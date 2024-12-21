Limonlu Kek Tarifi: Evde Limonlu Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Nefis bir sade limonlu kek tarifi için püf nokta bütün malzemeleri belirtildiği ölçüde ve istenilen şekilde sırası ile hazırlayarak bir araya getirmektir. Bunun yanı sıra daha yoğun bir limon tadı isteyen kişiler tarife 1,5 su bardağı limona ekleyebilir. Yaklaşık 15 dakikalık bir hazırlama süresi ve 40 dakikalık bir pişirme süresinin ardından mis gibi kokan limonlu kekinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Peki, limonlu kek nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

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LİMONLU KEK MALZEMELERİ

Mis gibi kokan ve damaklarda eşsiz bir tat bırakan bu kekin yapımı için gereken limonlu kek malzemeleri şu şekildedir;

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4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

2 yemek kaşığı limon suyu

1,5 su bardağı Ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Kek kalıbını yağlamak için 1 yemek kaşığı tereyağı veya isteğe bağlı olarak margarin kullanabilirsiniz.

LİMONLU KEK NASIL YAPILIR?

Limonlu kek yapımı hakkında detaylara geçmeden önce şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;