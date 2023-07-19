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Tatlı yapmak için neredeyse ekstra bir alışveriş yapma gereği duyulmaz. Ancak yapılışı ve tarifi pek çok kişiye göre değişiklik gösterebilir. Siz de hızlı bir şekilde irmik tatlısı yapmayı planlıyorsanız limonlu irmik tatlısı yapımını içeriğimize göz atarak inceleyebilirsiniz. Limonlu irmik tatlısı nasıl yapılır? Limonlu irmik tatlısı malzemeleri nelerdir? İşte tüm cevaplar…

Kaç kişilik: 8-10 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Kalori: 1 porsiyon 333 kcal

Limonlu İrmik Tatlısı Malzemeleri

Yarım su bardağı şeker

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 adet limon kabuğu rendesi

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

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Limonlu şerbet için;

1 adet limon suyu

3 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Limonlu İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Limonlu irmik tatlısı yapımının ilk aşaması, şerbeti hazırlamakla başlamalıdır. Derin bir tencereye su ve şekeri koyup iyice karıştırın. Şeker eridikten ve iyice kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edin. Şerbet koyu kıvam aldıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Ayrı bir karıştırma kabında kek harcını hazırlamaya başlayın. Kaba yumurta ve şekeri koyun. Köpük köpük olana kadar çırpın.

Limonlu irmik tatlısı tarifinin bu aşamasında yumurta ve şekerin çırpıldığı kaba; yağ, yoğurt, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edin. Biraz daha çırptıktan sonra; un, irmik ve kabartma tozunu karışıma ekleyin.

Yağlanmış fırın tepsisine elde ettiğiniz kek harcını yavaş yavaş yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına yerleştirin ve üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Piştikten sonra fırından alın ve ilk sıcağının çıkmasını bekleyin.

İlk sıcağı çıktıktan hemen sonra soğuk şerbeti tatlının üzerine eşit miktarda dökün.

Küçük kareler şeklinde dilimleyin ve servise hazır hale getirin.

Dilerseniz üzerini Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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