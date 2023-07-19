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Çay saatinde, misafirliğe gidildiğinde ya da misafir ağırladığınızda bu özel tatlıyı deneyebilirsiniz. Peki, muhallebili bisküvili pasta nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? En kolay muhallebili bisküvili pasta tarifi için içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

Kaç kişilik: 4-6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Kalori: 1 dilim için 427 kcal

Muhallebili Bisküvili Pasta Malzemeleri

Muhallebisi için;

5 su bardağı süt

1 buçuk su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı nişasta

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Ara katlar için;

Kakaolu ya da sade pötibör bisküvi

İsteğe bağlı çikolata parçacıkları ya da meyve parçacıkları

Muhallebili Bisküvili Pasta Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Tereyağı ve unu derin bir tencereye alın. Unu kavurmaya başlayın. Hafif un kokusu çıktıktan sonra sütü ve nişastayı ekleyin. Ancak sütü yavaş yavaş ilave etmeniz gereklidir. Aksi halde malzemelerinizde topaklanma meydana gelebilir. Bu işlem sırasında oldukça dikkatli davranın.

Ardından toz şekeri karışıma ekleyin ve karıştırın.

Muhallebi kıvam alana kadar pişirin. Çok koyu ya da çok sulu bırakmayın. Kıvamı tam ayarlanmalıdır. Muhallebinin üzerinde kabarcık oluştuktan sonra kıvam almaya başlamış demektir.

Hazırladığınız muhallebiyi ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

Fırına uygun dikdörtgen bir borcam ile bisküvileri yerleştirmeye başlayın. Bu aşama, muhallebili bisküvili pasta tarifinin en keyifli aşamasıdır. Öncelikle hafif süte batırdığınız bisküvileri borcamın tabanına yan yana gelecek şekilde dizin.

Üzerine bir miktar muhallebi ilave edin ve bisküvilerin üzerini kapatmasını sağlayın.

Muhallebinin üzerine kalan bisküvileri de süte batırarak yerleştirin. Üzerine tekrar muhallebiyi dökün ve her tarafa eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

Bu tarifte yok ancak isteğe bağlı olarak üzerine çikolata sos kullanabilirsiniz.

Pastayı buzdolabında en az 2 saat bekletin.

Muhallebili bisküvili pastanız servise hazır. Dilerseniz servis sırasında pastanın üzerini meyve ya da çikolata parçacıkları ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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