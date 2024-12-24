Limonlu cheesecake tarifi: Limonlu cheesecake nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Cheesecake, zengin kreması ve enfes tabanıyla tatlıların yıldızı olan bir lezzettir. Limon aroması ile birleştiğinde ise hem hafif hem de ferahlatıcı bir tat ortaya çıkar. Evde yapabileceğiniz bu limonlu cheesecake tarifiyle misafirlerinize ve sevdiklerinize unutulmaz bir tatlı sunabilirsiniz. Bu yazımızda limonlu cheesecake tarifini tüm ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız.

REKLAM advertisement1 Limonlu Cheesecake İçin Malzemeler Taban İçin: 2 paket burçak bisküvi (veya istediğiniz tür bir bisküvi)

75 gram tereyağı (eritilmiş) Kreması İçin: 500 gram labne peyniri

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı krema

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 adet limonun kabuğu (rendelenmiş)

Yarım limonun suyu Limon Sosu İçin: REKLAM 1 su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı nişasta

Yarım limonun kabuğu (rendelenmiş) Limonlu Cheesecake Yapılışı Bisküvileri rondoda un haline gelene kadar çekin.

Eritilmiş tereyağını bisküvilerin üzerine ekleyerek iyice karıştırın.

Karışımı kelepçeli bir kalıbın tabanına eşit şekilde bastırarak yayın.

Buzdolabında dinlenmeye bırakın (yaklaşık 15-20 dakika).

Labne peynirini bir karıştırma kabına alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Üzerine toz şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin.

Kremayı, yumurtaları, un ve nişastayı ekleyerek iyice karıştırın.

Limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyin, son bir kez karıştırın.

Hazırladığınız kremayı bisküvi tabanının üzerine dökün.

Kalıbı önceden ısıtılmış 160°C fırına koyun. Fırının içine su dolu bir kap yerleştirerek cheesecake'in çatlamasını önleyin.

Cheesecake'i yaklaşık 50-60 dakika pişirin. Orta kısmı hafif sallanıyorsa pişmiş demektir.

Fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletin, ardından buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

Küçük bir tencerede su, toz şeker, limon suyu ve nişastayı karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan alın ve içine limon kabuğu rendesini ekleyerek karıştırın.

Sosu soğumaya bırakın.

Dinlenmiş cheesecake'in üzerine soğuyan limon sosunu dökün ve düzgünce yayın.

Dilerseniz üzerine limon dilimleri veya nane yaprakları ile süsleme yapabilirsiniz.

Cheesecake'i dilimleyerek servis edin. Limonlu Cheesecake yapımı için belli püf noktalarını takip etmek tatlının lezzetli olması adına önemlidir. İşte limonlu cheesecake tarifi için dikkat edilecek noktalar: REKLAM Cheesecake'in çatlamasını önlemek için düşük ısıda ve su dolu bir kap ile pişirin.

Limon aroması yoğun olsun istiyorsanız, limon kabuğu rendesini biraz daha artırabilirsiniz.

Limonlu cheesecake sosu tarifi hazırlanırken sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Çikolatalı ve Limonlu Cheesecake Tarifi

Çikolata ve limonun mükemmel uyumunu bir araya getiren bu cheesecake tarifi, klasik cheesecake'e hem ferahlatıcı hem de yoğun bir lezzet katıyor. Alt tabanından üzerindeki sosuna kadar her dilimde zengin ve dengeli bir tat sunar. Tabanı İçin: 2 paket kakaolu bisküvi

3 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş) Cheesecake Dolgusu İçin: 400 gram krem peynir

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı krema

3 adet yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 limonun suyu

1 limonun kabuğu (rendelenmiş)

100 gram bitter çikolata (eritilmiş ve ılıtılmış) Üzeri İçin: 100 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı krema

Limon dilimleri (süsleme için) Çikolatalı ve Limonlu CheesecakeYapılışı Kakaolu bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.

Eritilmiş tereyağı ile karıştırıp kum kıvamına getirin.

Karışımı kelepçeli bir kalıbın tabanına eşit şekilde yayın ve bir kaşık yardımıyla sıkıca bastırarak düzleştirin.

Hazırladığınız tabanı buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Krem peyniri ve toz şekeri bir kapta pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

Kremayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Yumurtaları teker teker ekleyin ve her eklemede iyice çırpın.

Limon suyu, limon kabuğu rendesi ve vanilyayı ekleyin, homojen bir karışım elde edin.

Hazırladığınız karışımın yarısını ayırın ve içine eritilmiş bitter çikolatayı ekleyerek karıştırın.

Bisküvili tabanın üzerine önce limonlu karışımı dökün.

Daha sonra çikolatalı karışımı üzerine dikkatlice dökün ve bir bıçak yardımıyla hafifçe karıştırarak mermer desen oluşturun.

Cheesecake kalıbını alüminyum folyo ile sararak su banyosu yöntemine hazırlayın.

Kalıbı bir tepsinin içine yerleştirin ve tepsiye sıcak su ekleyin (kalıbın yarısına gelecek şekilde).

Önceden ısıtılmış 160°C fırında, yaklaşık 50-60 dakika pişirin.

Pişirme tamamlandıktan sonra fırını kapatın ve cheesecake’i içinde soğumaya bırakın.

Bitter çikolatayı kremayla birlikte benmari usulü eritin.

Soğuyan cheesecake’in üzerine hazırladığınız çikolata sosunu dökün ve düz bir şekilde yayın.

Üzerini limon dilimleriyle ve rendelenmiş çikolatayla süsleyin.

Cheesecake’i buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirin.