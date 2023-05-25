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O halde limon tuzu neyden yapılır limon tuzu nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Bütün bu konular oldukça önemlidir ve limon tuzuyla ilgili de daha fazla bilgi edinmenizi sağlıyor.

Limon Tuzu Neden Yapılır?

Limon tuzu genelde reçel ve turşu yapımı başta olmak üzere yemek sektöründe fazlasıyla kullanılıyor. Aynı zamanda temizlik yaparken de tercih ediliyor ve bazen de çamaşır ve bulaşık makinelerinde deterjan olarak kullanılıyor.

Bunların yanı sıra limon tuzu hammaddesi limondur. Üstelik limon tuzu elde etmek de oldukça kolaydır. Sadece limona ve tuza ihtiyacınız olacak.

Buna ek olarak bazı karışımlar uyguladığında cilt için de iyi bir nemlendirici ve cilt düzenleyici olarak tercih edildiği görülüyor.

Limon Tuzu Nasıl Yapılır?

Limon tuzu yapımı malzemeleri tuz ve limondur. Bu malzemeleri hazırladıktan sonra çok kısa süre içerisinde limon tuzunu elde edebileceksiniz.

İşte yapım aşamaları:

- Bir tencere içerisinde limon suyu eklemeniz gerekiyor.

- Sonrasında da tuz atın ve karıştırın.

- Bir süre kaynatmanız yeterli olacaktır.

- Tencereden aldığınızda limon tuzunuz hazır olacak.

Gördüğünüz üzere çok kısa bir süreye ihtiyacınız var. Aslında kimyasal sitrik asit olarak da biliniyor. Hatta meyvelerdeki ekşi tat da bu sitrik asit sebebiyle oluşur. Sitrik asitler de şeker pancarından üretiliyor.

Limon tuzu neyden yapılır sorusunun cevabını verdikten sonra yapılışını bilmek de gerekiyor. Buna ek olarak limon tuzu yapıldığında sivilceleri kurutur ve akne oluşumunu önler. Ayrıca ütü içerisindeki kirecin sökülmesi için de limon tuzu kullanılabiliyor.

Limon Tuzu Zararlı mıdır?

Limon tuzu çok fazla işe yarıyorken zararlı olup olmadığı da merak ediliyor. Kimyasal yollarla da üretilen limon tuzu evde yaptıklarınızla aynı etkiye sahip olmayabilir. Çünkü sağlığımız için zararlı olabilirler. Genelde de bu konuyla ilgili uyarılar yapılıyor. Eğer doğal olmayan limon tuzu kullanmaya çalışırsanız bazı etkileri olduğunu bilmelisiniz:

- Yapay limon tuzları sitrik asit sebebiyle mide rahatsızlıkları oluşturabilir.

- Eğer limon tuzu suyla seyreltilmeden kullanılırsa mide borusunda y ada ağız içerisinde tahrişe neden olabiliyor.

- Limon tuzu sıcak suyla tepkimeye girerse, alerjik reaksiyonlar da oluşturabilir.

- Bütün bu zararlı etkiler ciddi boyutlara ulaşırsa uzun süre rahatsız edebilir. Bunun için de doğal olarak evde hazırladığınız limon tuzlarını kullanmanız tavsiye ediliyor.

- Bunlara ek olarak limon tuzunu turşuya ya da reçele koyduğunuz zaman da tadı oldukça lezzetli oluyor ve aynı zamanda bozulmasını da engelliyor.

- Hazır ambalajlı olanlar ise az önce bahsettiğimiz yapay yollarla üretilen limon tuzlarıdır.

Son olarak şunu da söylemek gerekiyor: Limon tuzu bilinçsizce kullanılmamalı. Eğer bilinmeden yanlış kullanılırsa sıraladığımız olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. çünkü kimyasallar tepkimeye girdiklerinde beklenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor.

İşte limon tuzu neyden yapılır ve nasıl üretilir gibi önemli soruların cevaplarını aktardık. Bütün bunlara dikkat ettiğiniz zaman doğru sonuçları elde edebileceksiniz ve amacınıza uygun kullanabileceksiniz.

Çok uzun yıllar öncesinde maliyeti çok fazla olduğu için üretimi 20. Yy itibariyle limon tuzu hammaddesi sitrik asitle tepkimeye sokularak yapay olanlara yöneldi. Bu bilgileri unutmayın ve limon tuzu oluşturmak için gerekli adımları izleyin. Sonrasında istediğiniz limon tuzunu da elde edebileceksiniz. Sağlıkla tüketin.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos