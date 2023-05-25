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Hardal neyden yapılır? Son zamanlarda oldukça merak edilenlerden birisi olan hardal nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Konuyla ilgili bilinmesi gereken her şey ise burada…

Hardal Neyden Yapılır?

Hardal yapmak oldukça kolaydır. Üstelik hardal hammaddesi de hardal bitkisinin küçük yuvarlak tohumlarıdır. Bu tohumlar toplandıktan sonra belli aşamalardan geçer ve karşımıza da hardal sosu çıkar. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor.?

Aslında hardal yapımı malzemeleri olarak çok fazla liste yapmaya gerek yok. Çünkü hardal, sos oluşumunda fazlasıyla önemlidir.

Ama yine de hardal neden yapılır dediğimizde birkaç malzemeden de bahsedebiliriz: Limon, zeytinyağı ve su.

Bunlar olmasa hardalınız istediğiniz lezzeti veremeyebilir.

Hardal Nasıl Yapılır?

Hardal yapmak için çok fazla zaman harcamanız gerekmiyor.

- Hardal tohumlarının öğütülmesi gerekiyor.

- Eğer hardal tozu olarak aldıysanız direk kullanabilirsiniz.

- Ilık suyun yarısını ilave ederek karıştırmalısınız.

- Sonrasında uygun kıvamı ayarlayabilmek için suyu direkt olarak dökmeyin. Yavaş yavaş dökün ve kıvama geldiğinde de bırakın, tozla suyu karıştırın.

- Buna ek olarak zeytinyağı ve limon suyunu ilave edin, tekrar karıştırın.

- Aslında bütün işlemler bu kadar. Karışımı hallettikten sonra hardal sosunuzu kullanabilirsiniz.

Bu bilgilerin yanı sıra aslında hardal çok fazla yemekte ve kullanım alanında karşımıza çıkıyor. Ama yapım sırasında da bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor:

- Örneğin uzun süre beklerseniz, karıştırmazsanız hardal sosunuz katılaşabilir.

- Aynı zamanda zeytinyağının emilmesini bekler ve bu durum da ipeksi bir doku oluşumuna sebebiyet verir.

- Evde yaptığınız hardallar biraz daha koyu renkte olurlar. Burada kullanılan limon suyu da rengini açmak içindir.

Bunlara dikkat ederek ve araştırmalar yaparak hardalınızı oluşturabilirsiniz.

Hardalın Faydaları Neler?

Burada bir diğer bilinmesi gereken konu ise hardalın faydalarının neler olduğudur. Çünkü bu kadar çeşitli alanda kullanılabilen ve evde yapımı da çok zor olmayan hardalın faydaları oldukça fazladır.

En genel özelliklerine bakacak olursak bronşit ya da zatürre olduysanız size iyi gelecektir.

- Biriken kirli kanı dışarı atmaya yardımcıdır

- Eğer beyne ya da akciğere biriken kanı dışarı gönderir.

Eğer buna benzer sorunlar yaşıyorsanız bunların normal olmadığını da bilmelisiniz. Hardal bu bilgilerin de ötesinde;

- Et ve tavuk yemeklerinde marine edildiğinde kullanılır.

- Fast food yemeklerde kullanılabilir

- Uzun sürede pişen bir yemeğiniz varsa ve hardal eklenirse hoş bir tat bırakacaktır.

- Hint mutfağında da yaygındır

- Buna ek olarak patates ve hardal oldukça iyi ikilidir. Patates kızartarak üzerine atabilirsiniz.

- Deniz mahsullü pizzalarda da kullanılır.

- Aynı zamanda hardal sosunuzu balla karıştırırsanız da yine çok iyi bir tat elde edeceksiniz.

Eğer saklama sürelerine dikkat ederseniz 20 ya da 25 dakika olduğunu da söylemek gerekiyor. Çok fazla açıkta bırakmamalısınız, doğru muhafaza etmelisiniz. Eğer miktarları da doğru bir şekilde ayarlayabildiyseniz herhangi bir sorun oluşmayacaktır. Ayrıca isteğe bağlı olarak zerdeçal ya da elma sirkesi kullanabilirsiniz. Aslında burada önemli olan sizin tadını nasıl istediğinizdir.

İşte hardal nedir, neyden yapılır ve nasıl yapılır biliyorsunuz. Eğer bir gün hardal yapmak isterseniz nelerle karşılaşacağınızı ve hangi malzemeleri yapmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Hardal çok uzun yıllardır var ama son zamanlarda evde yapımına talep artmış durumda.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos