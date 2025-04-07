Limon ihracatı don vakaları nedeniyle durduruldu

Ticaret Bakanlığı, arza olumsuz etki eden hava koşulları nedeniyle limon ihracatını durduruyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bültene göre Adana, Mersin ve Hatay'da yaşanan don vakaları tedbir alınmasını gerektirecek seviyeye yükseldi. Buna bağlı olarak yurt içinde fiyat artışı yaşanmaması için limon ihracatının durdurulması kararı alındı.

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Açıklamada, "8 Nisan 2025 tarihinden itibaren ülkemizden ihracatının geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır. Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde, gerekli ilave tedbirler değerlendirilecektir" denildi.