Limon Ağacı Ne Zaman Çiçek Açar?
Limon ağacı ne zaman çiçek açar? Sorusu çok fazla kişi tarafından merak edilir. Çünkü güzel kokulu çiçeklerin ardından limon meyvesi oluşmaktadır. Genellikle limon ağacı ilkbahar mevsiminde çiçek açmaya başlamaktadır. Beyaz renginde limon ağacı çiçekleri muhteşem kokarlar. Limon ılık ve sıcak iklimleri sevdiğinde sıcaklığa bağlı olarak çiçeklenme süresi de değişmektedir. Eğer iklim koşulları uygunda yıl boyunca limon ağacı çiçekli kalabilir. Bu da tarım alanında “yediveren” şeklinde isimlendirilmektedir.
Limon Ağacının Çiçek Açması İçin Ne Yapılır?
Limon ağacının çiçek açması için ne yapılır? Diye merak edenler için sıraladık;
- Ağacın bulunduğu toprağın işlenmesi ortalama on cm derinliğinde bir tabakada gerçekleştirilmelidir.
- Ağacın toprağı humuslu, killi ve iyi su alan bir yerde bulunmalıdır.
- İklim koşulları ılık ve sıcak olmalıdır.
- 45 derecenin üzerinde limon ağacı çiçeklenmez.
- -7 derecenin altındaki sıcaklıkta limon yetiştirilmesi mümkün değildir.
- Ağacın nemi yeterli olmalıdır.
- Fazla rüzgârlı iklimler limon için uygun değildir.
- Gübreleme, budama ve sulamaya özen gösterilmelidir.
- Hızlı çiçek açması için ilkbaharın gelişiyle ağacın dibi 2 hafta aralıkla çapalanabilir.
Limon Ağacı Kaç Yıl Sonra Meyve Verir?
Limon yetiştiren ya da bu konuya ilgi duyan kimseler mutlaka limon ağacı kaç yıl sonra meyve verir? Sorusunu sorarlar. Bu süre ağaca bağlı olarak değişebilmekle beraber ortalama 2 ile 4 sene arasında değişebilmektedir.
Dikenli Limon Ağacı Meyve Verir mi?
Dikenli limon ağacı meyve verir mi? diye çok fazla merak edilir. Aslında limonların hemen hepsinde diken bulunmaktadır. Bazıları daha az bazıları da daha çok dikenlidir. Dolayısıyla cinsine bağlı olarak farklı türlerde de olsa dikenli limon ağacı mutlaka meyve verir.
Limon Ağacı Ne Zaman Budanır?
Limon ağacı için budama çok önemlidir. Peki limon ağacı ne zaman budanır? Doğru zamanda yapılan budama işlemi ağacın verimliliğini attırmaktadır. Genellikle Ekim ve Kasım aylarında limon ağaçlarının budaması yapılabilir. Çiçekli olduğu dönemde limon ağacının budanması çok yanlıştır. Ayrıca budama öncesinde tüm meyvelerin toplanması olması gerekir.
Limon Ağacı Güneşi Sever mi?
Limon ağacı güneşi sever mi? diye merak edenlere özellikle filizlenme aşamasında güneşi sever diyebiliriz. Bu süreçte güneşi doğrudan alması çok önemlidir.
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