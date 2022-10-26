Lavanta Ne Zaman Toplanır? Lavanta Çiçekleri Hangi Mevsimde Olur?

Lavanta Ne Zaman Toplanır?

Lavanta ne zaman toplanır? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Genel olarak lavanta çiçekli hale gelince toplanmaya başlanır. Yöreye göre değişiklik gösterebilmekle beraber yaz aylarında lavantanın çiçekleri oluşmaya başlamaktadır. Dolayısıyla bu aylarda lavanta toplanmaya başlanabilir.

Lavanta Çiçeği Hangi Mevsimde Olur?

Lavanta çiçeği hangi mevsimde olur? Sorusunun yanıtına bağlı olarak lavanta toplanma dönemi belirlenmektedir. Özellikle lavantanın çiçekleri çok fazla amaçla kullanılmaktadır. Kozmetik ürünlerin içinde, şampuan ve parfüm kokularında da kullanılabilen lavanta çiçeğinden verim elde edebilmek için doğru zamanda toplanması gerekir. Lavanta çiçekleri her bölgede farklı zamanlarda oluşmakla beraber genellikle yaz aylarında toplanmaya hazır hale gelmektedir. Özellikle temmuz ve ağustos ayları lavanta çiçeklerini toplamak için doğru zamanlardır. Bazı yörelerde haziran ayında da lavanta çiçekleri toplanmaya başlanabilir.

Lavanta Hasadı Hangi Ayda Yapılır?

Lavanta hasadı hangi ayda yapılır? Sorusunun yanıtı yörelere ve yörelerdeki iklim koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir. Önemli olan lavantanın çiçeklenmesidir. Çiçeklenen lavantanın hasadı yapılmaya başlanabilir. Ortalama çiçeklenme dönemi haziran ve ağustos ayları arasında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla hasat da bu dönemde yapılabilir.

Lavanta Çiçekleri Nasıl Toplanır?

Lavanta çiçekleri nasıl toplanır? Diye pek çok kişi merak eder. Çiçeklerin toplanma mevsimine özen gösterilmelidir.

Lavanta Hasat Zamanı

Lavanta hasat zamanı lavantanın çeşidine, lavantanın yetiştiği yöreye, toprağın koşullarına bile bağlı olarak değişebilir. Lavantanın çiçeklendiği dönem haziran ile ağustos ayları arasındadır. Hasat da genellikle bu dönemde yapılmaktadır.

Lavanta Ne Zaman Açar?

Lavanta ne zaman açar? Sorusunun yanıtı lavantanın yetiştiği yöre ve çeşidine bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle haziran ve ağustos ayları arasında lavanta çiçekleri açmaktadır.

Kuruyan Lavanta Nasıl Canlandırılır?

Kuruyan lavanta nasıl canlandırılır? Diye merak edenler için sıraladık;

Lavantanın yetiştiği ortam koşullarına dikkat edilmelidir.

Lavantanın yetiştiği ortamın tam güneş alması gerekir.

Budamasının senelik şekilde yapılması gerekir.

Işığın yansıtılmasını sağlayan malç kullanmak gerekir.

Lavantanın ilk çiçekleri açtığında saplarının kesilmesi gerekir.

Lavanta Çiçeklerinin Dökülmemesi İçin Ne Yapılır?

Lavanta çiçeklerinin dökülmemesi için ne yapılır? Diye merak edenlere öncelikle lavantanın bakımın doğru yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Lavantanın gübreleme süreci de çok önemlidir. Bu aşamada ahır gübresi kullanmak daha faydalıdır. Yabancı ot kontrolünün yapılarak tarlanın bunlardan arındırılması çiçeklerin dökülmemesine yardımcı olur.

Lavanta Nasıl Budanır?

Lavanta nasıl budanır? Sorusu bu işlemi yapacak kişiler tarafından çok fazla sorulmaktadır. Budama için papağan gagalı bahçe makası ya da çit kesme makinesi kullanılabilir. Budamada kullanılacak makasın keskin olması çok önemlidir. Budamanın baharda yapılması tavsiye edilir. Budama top şeklinde yapılabilir.