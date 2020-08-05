Bu sezon özellikle pandemi süreci sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de taraftarlarına büyük üzüntü yaşayan ve birçok sakatlıkla uğraşan Galatasaray, yeni sezona eksiklerini tamamlayarak başlamak istiyor. Tüm Süper Lig kulüpleri gibi TFF'nin açıklayacağı harcama limitlerini bekleyen sarı kırmızılılar, açıklanan 429 milyon TL'lik harcama limitiyle en avantajlı kulüp durumunda.
Toplam oyuncu maaş maliyetinin yıllık 35 milyon 167 bin Euro olduğu Galatasaray'da 429 milyon TL'lik harcama limiti ile (Güncel kur ile yaklaşık 52,5 milyon Euro) hareket alanının oldukça iyi olduğu göze çarpıyor. Onyekuru, Mariano, Maicon, Nagatomo, Andone, Donk, Seri, Selçuk ve Lemina'nın ayrılmasıyla yaklaşık 17 milyon Euro'luk maaş yükünü azaltan Galatasaray, mevcut kadroda eksik bölgelere takviyeler yaparak yeni sezona hazır hale gelmeyi planlıyor. Ayrıca Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen oyuncuların takımdan gitmesiyle de transfer rotasını belirlemesi bekleniyor.
EN FAZLA KAZANAN FALCAO
Sarı kırmızılı takımda en fazla kazanan oyuncu Radamel Falcao. Yıllık 5 milyon Euro'luk sözleşmesi ile göze çarpan yıldız ismi, 3,8 milyon Euro ile Feghouli, 3,5 milyon Euro ile Muslera, 3,23 milyon Euro ile de Belhanda izliyor.
Takımda Emre Akbaba 1,75 milyon Euro, Linnes 1,4 milyon Euro, Saracchi 1,35 milyon Euro, Luyindama 1,05 milyon Euro, Ahmet Çalık 900 bin Euro, Şener ve Jimmy Durmaz 854 bin Euro, Marcao 850 bin Euro, Adem Büyük 488 bin Euro, Ömer Bayram 400 bin Euro, Okan Koçuk 334 bin Euro, Taylan 268 bin Euro, Sekidika ise 250 bin Euro maaş alıyor.
Ayrıca kiralık olarak gönderilen ve takıma geri dönecek olan Babel'in 2,5 milyon Euro, Diagne'nin 2,35 milyon Euro, Emre Taşdemir'in 268 bin Euro, Ozornwafor'un ise 125 bin Euro'luk sözleşmeleri bulunuyor. (Oyuncuların hepsinin maaşı Euro üzerinden hesaplanmıştır.)
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