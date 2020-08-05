Takımda Emre Akbaba 1,75 milyon Euro, Linnes 1,4 milyon Euro, Saracchi 1,35 milyon Euro, Luyindama 1,05 milyon Euro, Ahmet Çalık 900 bin Euro, Şener ve Jimmy Durmaz 854 bin Euro, Marcao 850 bin Euro, Adem Büyük 488 bin Euro, Ömer Bayram 400 bin Euro, Okan Koçuk 334 bin Euro, Taylan 268 bin Euro, Sekidika ise 250 bin Euro maaş alıyor.