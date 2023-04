'Smile', 'Not Fair' ve 'The Fear' gibi şarkılarla tanınan Lily Allen, yakın zamanda kendisine dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi konduğunu söyledi. The Times'a konuşan 37 yaşındaki şarkıcı, durumu yeni öğrendiğini belirtirken şu anda ailesinden uzakta yaşamanın da kendisini “yalnız” hissettirdiğini söyledi.