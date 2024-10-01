UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Real Madrid, Fransız ekibi Lille’e konuk olacak. İspanyol devi, lig aşamasının ilk maçında Stuttgart'ı 3-1’lik skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun beyazlılar, Lille’i de yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Gözler milli futbolcumuz Arda Güler’e çevrilirken Lille Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmanın detayları…