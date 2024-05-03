Lila Kâğıt, 30 Nisan itibarıyla talep toplmaya başlamıştı; bugün yani 3 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de bu süreç tamamlanacak ardından firmanın BİST'te işlem göreceği tarih belirlenecek. Halka arz büyüklüğünü 4.48 milyar TL olarak açıklayan Lila Kâğıt'ın tüm detaylarını derledik. İşte, Lila Kâğıt halka arz detayları...