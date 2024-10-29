Likya Yolu'nun kaşifi yeni güzergahlar peşinde

Türkiye'ye 1989'da gelen ve Antalya'ya yerleşen Clow, yöreyi gezip köylülerle görüşerek tarihi Likya Yolu'nu tespit etti.

Özel bir bankanın sponsorluğunda yol işaretleme ve yön levhalarının yerleştirilmesi çalışması yapıldıktan sonra Clow'un yürüyüş yolunu anlatan rehber niteliğindeki kitabı yayımlandı.

Clow ve doğasever arkadaşlarının çabaları sonucu tarihi yolun tamamı 1999'da ortaya çıkartıldı.

Kate Clow'un gelen yabancılara gezdirdiği Likya Yolu, kısa sürede büyük bir üne kavuştu ve bölgeye gelen turist sayısı arttı, yol üzerindeki köylerde pansiyonlar açılmaya başlandı.

Likya Yolu güzergahındaki tarihi kalıntılar arasında yer alan mahallenin sakinleriyle yaşamını sürdüren Clow, yolun tanıtımı, yoldaki tabelaların yenilenmesi ve aynı zamanda yöre halkı tarafından bilinen ancak haritalara işlenmediği için turizm amaçlı kullanılamayan yeni güzergahlar belirlenmesi için çalışmalar yürütüyor.

Antalya'daki şehir hayatından bunalan 77 yaşındaki Clow, üç yıl önce sınırlarında yaklaşık 2 bin yıllık Sidyma Antik Kenti'ni de barındıran Seydikemer ilçesindeki Dodurga Mahallesi'ne yerleşti.

Kate Clow, dernekleriyle Türkiye'nin yürüyüş yolları ve bu güzergahlardaki tarihi eserlerin korunması ve tanıtımı için çalıştıklarını söyledi.

Şehir yaşamından sıkıldığını dile getiren Clow, "Aradığımı Dodurga Mahallesi'nde buldum. Burası tarihi çok eskiye dayanan bir Likya yerleşim yeri. Dodurga, çok zengin bir mahalle. Burada çeşit çeşit mezar bulunuyor. Roma dönemi mezarları, çatısı altında çok güzel resimler olan mezar ve kral mezarları var. Burası çok ilginç bir şehir. Bizans dönemine kadar yerleşim devam etmiş" dedi.

Clow, mahallenin tarihi kadar özellikle bahar mevsimlerinde doğasının da çok güzel olduğunu ifade etti.