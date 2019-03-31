Liderlerden sandık başında önemli açıklamalar

31 Mart yerel seçimlerinde tüm vatandaşlar olduğu gibi liderler de oy vermek üzere sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Erdoğan'da okul bahçesindeki vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılmasının ardından oylarını kullandı ve zarfı sandığa attı.

"MALATYA'DAKİ OLAY BİZİ ÜZDÜ"

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erdoğan, "Malatya'daki olay bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü beni Cumhurbaşkanı olarak üzmüştür. Bu konuda Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız bütün araştırmalarını ve soruşturmaları yapıyorlar. Bu durumun partiler arası bir sorgulamaya yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür zamanlarda dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok önem taşıyor. Bunun dışında şu ana kadar iyi gidiyor. Seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp, yerel seçimlerin merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren çok büyük bir güç katacaktır. Temennim o dur ki çok büyük bir katılımla sandıkları kapatalım" diye konuştu.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: 'MART'IN SONU BAHAR OLSUN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. İnşallah martın sonu bahar olur diyoruz" dedi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: "OYUMU CUMHUR İTTİFAKI'NA VERDİM"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'na gelerek 1326 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli’nin oy kullanacağı okulda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, K9 köpekleri de arama gerçekleştirdi.

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, 2019 yılında bugün tamamlanmış olan mahalli idareler seçiminin millete ve bütün siyasi partilere hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhur İttifakı kapsamında ilk kez MHP dışında bir partiye oy vermiş olmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na oy verdim" karşılığını verdi.

AKŞENER: "İYİ ŞEYLER OLACAK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde sandık başındaydı...

Oyunu kullandıktan sonra dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Akşener, “Uzunca ve hareketli bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak. İstanbul iyi olacak" dedi.

KARAMOLLAOĞLU: "HADİSENİN ÜSTÜ ÖRTÜLMEMELİ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çankaya Lisesi'ndeki 1075 nolu sandıkta oyunu kullandı. Karamollaoğlu, Malatya'da oy kullanma sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "İş işten geçti maalesef, hadise oldu. Hükümetten, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanından ve yetkililerden ricam, hadisenin üstü örtülmemesi gerektiğine inandığımı söylemek istiyorum." dedi.

Savaşa değil, seçime gidildiğinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, siyasi mücadelenin düşmanlar arasında değil, rakipler arasında olduğunun farkına varılması gerektiğini ifade etti. Karamollaoğlu, "Bu memleket hepimizin. Farklı kanaatlerimiz, düşüncelerimiz olabilir. Keşke olmasaydı diyoruz. Ama iş işten geçti. Maalesef hadise oldu. Hükümetten, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanından ve yetkililerden ricam, hadisenin üstü örtülmemesi gerektiğine inandığımı söylemek istiyorum." diye konuştu.