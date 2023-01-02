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Lider Türkiye reytingde lider

Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye', 1 Ocak gününün reyting sıralamasında birinci oldu

Giriş: 02.01.2023 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
Lider Türkiye reytingde lider
HABERTURK.COM

Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye', izlenme oranlarında adına yakışır şekilde zirvede yer buldu. Somera’nın araştırmasına göre yeni yılın ilk gününde Türkiye, Lider Türkiye’yi izledi. Program, 18,61 reyting ile 1 Ocak 2023 gününün galibi oldu.

Cumartesi ve pazar akşamları saat 21.00’de siyasal iletişimci, stratejist ve araştırmacı Faruk Acar’ın sunumuyla Habertürk ekranlarında izleyici ile buluşan Lider Türkiye, söz sahibi olmak isteyen, fikirlerine ve liderlik vasfına güvenen, yeni yüzler ile halkı tanıştırmayı hedefliyor. Faruk Acar’ın mentorluğunda dörderli gruplarda 16 yarışmacı tez-antitezlerini ortaya koyuyor. kazanan yarışmacı, zoom üzerinden gerçek zamanlı oy kullanan halk jürisinin tercihleriyle belli oluyor. Finalde kazanan yarışmacıyı ise 500.000 TL’lik büyük ödül bekliyor.

Programın pazar günü yayınlanan son bölümünde “Sanatta Yasaklar ve Sansür” konuları tartışılmıştı.

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