Lider Şahin, Kaz Dağları'nda

Sanatçı Lider Şahin, yeni şarkısı ve klip hazırlığı öncesinde Kaz Dağları'nda beş günlük bir inzivaya çekildi. Yoga kampına katılan Şahin, doğa ile iç içe vakit geçirdi

Keyifli anlarını da Instagram hesabından yayınlayan 35 yaşındaki şarkıcı, yakın zamanda yeni şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçecek.