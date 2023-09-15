Selin en çok etkilediği şehir Derne oldu. Şehrin yukarısındaki dağlarda bulunan iki baraj çöktü, sel suları şehir merkezine indi. Derne Kızılay Derneklerinden bir yetkili, çok sayıda kayıp kişinin çamur ve enkaz altında kaldığını veya denize sürüklendiğini söyledi.