Libya'yı vuran selde can kaybı 10 bini aştı! Binlerce kişi aranıyor!
Libya'nın doğusunda 10 Eylül'de etkili olan "Daniel" fırtınasıyla birlikte gelen sel felaketinde can kaybı artıyor. Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği bildirildi
- 1
Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.
- 2
Yıkıcı sel felaketinin ardından Libya'da binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor.
- 3
Son olarak Libya Kızılayı hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300'e yükseldiğini, 11 bin kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
-
- 4
Selin en çok etkilediği şehir Derne oldu. Şehrin yukarısındaki dağlarda bulunan iki baraj çöktü, sel suları şehir merkezine indi. Derne Kızılay Derneklerinden bir yetkili, çok sayıda kayıp kişinin çamur ve enkaz altında kaldığını veya denize sürüklendiğini söyledi.
- 5
Libya'nın doğusundaki bir liman kenti olan Derne hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artması bekleniyor.
- 6
BM, yıkıcı sel felaketinin ardından Libyalıların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 71,4 milyon dolarlık bir yardım çağrısında bulundu.
-
- 7
Dünya Sağlık Örgütü de ayrıca sel mağdurlarına destek için acil durum fonundan 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurdu.
- 8
- 9
-
- 10
- 11
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.