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        Haberler Bilgi Yaşam LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor ve puan hesaplaması nasıl yapılır?

        LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran 2024 Pazar günü uygulanacak. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen 8.sınıf öğrencileri LGS sınavında yanlış cevapların doğru cevapları götürüp götürmeyeceğini merak ediyor. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. MEB kılavuzuyla LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? sorusu yanıt buldu. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 09:46 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:59
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        • 1

          LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusunun yanıtı MEB kılavuzuyla belli oldu. Sekizinci sınıf öğrencileri 2 Haziran Pazar günü LGS Merkezi Sınava katılacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'ne giren adaylar sınav sorularının ve cevaplarının açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesaplayacak. Peki LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, puan hesaplama nasıl yapılır?

        • 2

          LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

          LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Her yanlış yapılan 3 soruda 1 doğru cevap da geçersiz kabul ediliyor.

          LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

          Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

          Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

          Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        • 3

          ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

          Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

          Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

          Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

          ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

        • 4

          h.Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

          Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz. Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.

        • 5

          LGS 2024 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

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