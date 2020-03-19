19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
LGS YKS 2020 ertelenecek mi? YKS ve LGS ne zaman? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimde de önemli kararlar alınıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavların ertelenmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
LGS VE YKS ERTELENECEK Mİ?
LGS ve YKS ertelenecek mi sorusuna Bakan Selçuk, "Tercihim ertelememek, zamanında yapmak" yanıtını verdi.
Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç merak etmesinler ama bugünden yarından itibaren tüm bilgilendirmeleri Türkiye genelinde yapacağız. Şu an sadece deneme çalışmaları var. Şu an EBA TV. EBA ilkokul, EBA ortaokul, EBA lise olacak.
Televizyonda ihtiyaç duyulan bu eğitimleri öğretmenlerimiz gönüllü olarak hazırladı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Haftasonu tüm televizyonlardaki içeriğin ve EBA'nın son çalışmaları yapılacak. (Sisteme) 100 bin kişi girdi, 500 bin kişi girdi, onlara bakacağız.
LGS 2020 NE ZAMAN?
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2020 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Tarih değişikliği söz konusu olduğunda haberimizde yer alacaktır.
YKS 2020 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre üç oturumda gerçekleşen YKS 20-21 Haziran 2020'de yapılacak.
20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
YKS Sınav Sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
YKS 2020 sınavının ertelenmesi söz konusu olduğu takdirde detaylar haberimizde paylaşılacaktır.
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