LGS'ye girecek öğrencilere mesaj

Bugün yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya platformu X üzerinden öğrencilere başarılar diledi.

Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin. pic.twitter.com/yAkGeux84U

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum" dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bugün yapılacak LGS'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sevgili öğrenciler, her birinizin hedeflerine ulaşmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığını biliyoruz. Eğitim ailesi olarak çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inancımız tamdır. Sınav sonucu ne olursa olsun bizler için değerli olduğunuzu unutmayın." ifadelerini kullandı.

Sevgili Öğrenciler, Her birinizin hedeflerine ulaşmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığını biliyoruz. Eğitim ailesi olarak çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inancımız tamdır. Sınav sonucu ne olursa olsun bizler için değerli olduğunuzu… pic.twitter.com/3CVWCkNkFb

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "LGS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Sınav sonuçları şimdiden hepinize hayırlı olsun. Rabb'im umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın." ifadelerine yer verdi.

LGS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Sınav sonuçları şimdiden hepinize hayırlı olsun. Rabbim umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın.

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Sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde çaba gösterecek olan herkese kolaylıklar dileyen, sağlık ve huzur içinde bir sınav günü olmasını temenni eden Tekin, "Yarın gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde, öğrencilerime başarılar diliyor ve sınavda görev alan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN BAŞARI DİLEĞİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Uzun ve yorucu bir sürecin ardından yarın LGS'ye katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.