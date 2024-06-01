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        LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 21:18 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:29
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        LGS'ye girecek öğrencilere mesaj
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        Bugün yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya platformu X üzerinden öğrencilere başarılar diledi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ALLAH ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum" dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

        TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: RABBİM UMDUĞUNUZ TÜM GÜZELLİKLERE ULAŞTIRSIN

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "LGS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Sınav sonuçları şimdiden hepinize hayırlı olsun. Rabb'im umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın." ifadelerine yer verdi.

        MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: SINAV SONUCU NE OLURSA OLSUN

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bugün yapılacak LGS'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sevgili öğrenciler, her birinizin hedeflerine ulaşmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığını biliyoruz. Eğitim ailesi olarak çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inancımız tamdır. Sınav sonucu ne olursa olsun bizler için değerli olduğunuzu unutmayın." ifadelerini kullandı.

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        Sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde çaba gösterecek olan herkese kolaylıklar dileyen, sağlık ve huzur içinde bir sınav günü olmasını temenni eden Tekin, "Yarın gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde, öğrencilerime başarılar diliyor ve sınavda görev alan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

        CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN BAŞARI DİLEĞİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

        Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Uzun ve yorucu bir sürecin ardından yarın LGS'ye katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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        #LGS
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
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