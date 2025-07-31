LGS tercih sonuç tarihi belli oldu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Temmuz'da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, 24 Temmuz tarihinde sona erdi. Bu tarih aralığında tercihlerini sınav sonucu ve taban puanlarına göre yapan adaylar, LGS tercih sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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LGS tercih yerleştirme işlemleri 24 Temmuz itibarıyla sona erdi. Hayal ettiği liseye girebilmek adına tercihlerini yapan adaylar, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. LGS tercih sonuçları, 'meb.gov.tr' adresi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte LGS tercih sonuç tarihi...
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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
2025 LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.
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LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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LGS NAKİL TARİHLERİ
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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