LGS tercih sonuçları için gözler MEB'de! 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri 3 Temmuz itibarıyla başladı. Tercih sürecinin son günlerine girilmesiyle "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırması sıklaştı. İşte, MEB ile 2023 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar...
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LGS tercihlerinin 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacağı açıklandı. Tercihlerini tamamlayanların gözü kulağı ise "LGS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. LGS yerleştirme sonuçları MEB'in açıkladığı tarihte "http://www.MEB.gov.tr" ve "https://eokul.meb.gov.tr" adresleri üzerinden ilan edilecek. İşte, 2023 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
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LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.