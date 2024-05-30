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        Haberler Gündem Eğitim LGS öncesi son güne özel 9 öneri - Haberler

        LGS öncesi son güne özel 9 öneri

        1 milyonu aşkın öğrenci 2 Haziran Pazar sabahı LGS'ye girecek. Sınav öncesi son günde nelere dikkat ederek stresi azaltmak, başarıyı artırmak mümkün olabilir? Klinik Psikolog Oğuzhan Gürdoğan, "Özellikle sınavdan bir gün önce öğrenciler bazı hatalara sık düşebiliyorlar. Örneğin; kendilerini hazırlıksız hissederlerse bütün gece uyanık kalıp son dakika konuları sıkıştırarak yeniden gözden geçirmek isteyebiliyorlar. Ancak bu yaygın hata, başarıyı artırmak yerine azaltıcı bir faktördür" dedi. Gürdoğan, özellikle sınavdan bir gün önce en sık düşülen hatalara dikkat çekti, LGS öncesi son güne özel dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 10:52 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:52
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        LGS öncesi son güne özel 9 öneri
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        1 milyonu aşkın öğrenci 2 Haziran Pazar sabahı LGS'ye girecek. Sınav öncesinde en sık yapılan hatalara değinen Klinik Psikolog Oğuzhan Gürdoğan, LGS öncesi son güne özel dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

        KENDİNİZİ İYİ DURUMDAYKEN HAYAL EDİN

        Kendinize 'iyi iş çıkaracağınızı' söylemek yerine 'iyi iş çıkardığınızı' hayal edin. Yapılan bilimsel çalışmalara göre; kişinin başarılı olduğunu zihninde canlandırması; güveni artırmaya, sinirleri yatıştırmaya, ruh halini iyileştirmeye ve kaygıyı azaltmaya yardımcı oluyor.

        ÖNCEKİ 'EN İYİ' DURUMUNUZU HATIRLAYIN

        Önceki başarılarınızı hatırlamak güvenin artmasına katkı sağlar. Bu nedenle geçmişteki başarılarınızı aklınıza getirin. Önceki sınavda başarılı olmanıza neyin yardımcı olduğunu ve bunu şimdi nasıl uygulayabileceğinizi düşünün.

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        KENDİNİZE HAZIRLIĞINIZI HATIRLATIN

        Klinik Psikolog Oğuzhan Gürdoğan "Bir göreve ne kadar iyi hazırlanmış olduğunuz önemli bir güven kaynağıdır. Öğrencilerin yaptıkları hazırlık çalışmalarını kendilerine hatırlatmalarını sağlamak, sınava hazırlanırken güven ve kontrol duygularını artıracaktır" diye konuştu.

        KENDİNİZE ODAKLANIN

        Başkalarıyla kendini kıyaslamak sık yapılan yanlışlardan biri. Ancak kıyaslanmak stres yaratır ve başarısızlık korkusunu tetikler. Oysa kendinize odaklanmanız ve başkalarıyla kıyas içine girmemeniz güvenininizi artıracaktır. Kendinize inanıp, performans yeteneklerinize güvenin.

        SINAVI TEHDİT OLARAK DEĞİL, MEYDAN OKUMA OLARAK GÖRÜN

        Tehdit olarak görülen şey stresi artırır. Sınavı tehdit olarak değil meydan okuma olarak değerlendirin. 'Ya ters giderse' diye düşünmek yerine sınavı başarılı olmak için bir fırsat olarak görün. Bu sayede performansınız olumlu etkilenir.

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        İYİ BİR GECE UYKUSU ALIN

        Yeterli ve kaliteli uyku, hafızanızı ve konsantrasyonunuzu artırarak sınav performansınızı olumlu etkiler. O nedenle yeterli süre ve kaliteli uyumaya özen gösterin. Yatağa yattığınızda uykuya dalana kadar olumlu duygulara sahip olun.

        SAĞLIKLI BESLENİN, KAFEİNLİ İÇECEKLERDEN KAÇININ

        Sınav öncesi son gün stresin etkisiyle aç hissetmeyebilirsiniz ama öğünleri atlamak kan şekerini düşürür, halsizliğe neden olur. Bu nedenle sağlıklı beslenin, dışarıdan bir şey yemeyin. Uykunuzu olumsuz etkileyeceği için çay, kahve ve enerji içeceği içmek gibi sık yapılan yanlışlara düşmeyin.

        SON DAKİKA DERS ÇALIŞMAYIN

        Sınavdan önceki gece ders çalışmak bir öğrencinin yapabileceği ve çok da sık yapılan en büyük hatalardan biridir. Konuları son dakika sıkıştırıp ele almak, konunun hafızanıza yerleşmesine katkı sağlamaz aksine stresi artırır. Biraz stres iyi olsa da fazlası akademik performansa zarar verebilir. Bu nedenle sınavdan önceki gün ders çalışmayı bırakın.

        DERİN VE EŞİT NEFES ALARAK GEVŞEYİN

        Klinik Psikolog Oğuzhan Gürdoğan "Sınav öncesi son gün kendinize sınava hazır olduğunuzu ve elinizden gelenin en iyisini yapacağınızı hatırlatın. Kendinizi gergin hissediyorsanız durun ve biraz zaman ayırıp sadece derin, eşit nefesler almaya odaklanın. Bunun kaygıyı azalttığı ve sinirlerinizi sakinleştirdiği bilinmektedir" dedi.

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