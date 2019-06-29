LGS liseye geçiş sınav sonuçları 24 Haziran Pazartesi günü MEB'ten açıklandı. Yaklaşık 1 milyon öğrenci liseye geçmek için sabırsızlıkla bekliyor. LGS puanlarını öğrenen öğrenciler MEB tarafından yayınlanan tercih kılavuzu, yüzdelik dilimleri ve kontenjan listeleri ile tercihlerini yapmak için harekete geçti.

LGS SONUÇLARI 2019

LGS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden 24 Haziran Pazartesi günü (bugün) açıklandı. LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki linkten sorgulayabilir. İşte 2019 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJAN LİSTESİ

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfasında 2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 2019 Merkezi Sınav Puanına Göre İlk %20’lik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları (İl Dağılımı),2019 Yılı Merkezi Sınav Puanına Göre Yüzdelik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları (İl Dağılımı) listesini yayınladı. Aşağıdaki butona tıklayarak kontrol edebileceksiniz.

2019 LGS YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJANLARI

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da dün yayımlandı. MEB resmi sitesinden yayınlanan duyuru ile LGS tercih kılavuzunu LGS sınavına giren öğrencilerin erişimine açıldı. 2019 LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LGS TERCİH KILAVUZU

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.