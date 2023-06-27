LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavının ardından araştırılmaya başlandı. "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr üzerinden erişime açılırken gözler "MEB LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi LGS tavan ve taban puanları...