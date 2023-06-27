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LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023 | MEB LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar açıklandı mı?

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi LGS tavan ve taban puanları Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlanmasının ardından gündeme geldi. 3-19 Temmuz günleri arasında tercihlerini gerçekleştirecek olan adayların gözü LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanlarına çevrildi. 2023 yılı LGS taban puanları henüz açıklanmadı. İşte 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi...

Giriş: 27.06.2023 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavının ardından araştırılmaya başlandı. "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr üzerinden erişime açılırken gözler "MEB LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi LGS tavan ve taban puanları...

  • LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.   

    ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • LGS TABAN PUANLARI 2023

    Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlandı. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. 

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

    Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi aşağıdaki gibidir:

    LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

    Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

  • Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

  • 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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