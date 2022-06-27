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LGS için geri sayım! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2022 LGS sonuçları sorgulama ekranı - meb gov tr lgs sonuçları

LGS için geri sayım! 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sonuç açıklanma tarihini duyurdu. 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında gözler LGS sonuç tarihlerine çevrildi. İlk oturumda 40, ikinci oturumda 50 sorunun yöneltildiği LGS sınavının ardından veli ve öğrenciler sonuç tarihini araştırıyor. İşte LGS sonuçları sorgulama ekranı...

27.06.2022 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS sonuçları için geri sayım başladı. LGS sınavına katılan öğrenciler MEB 2022 sınav takviminde yazan tarihi araştırıyor. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, "LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte MEB'in açıkladığı o tarih...

  • LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. 

  • LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

    LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

     

  • SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

    a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

    b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

    c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

    ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

  • d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

    e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

    f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

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