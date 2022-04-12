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LGS İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI: 2022 LGS ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 2022 LGS ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS başvurusu nasıl yapılır?

Liseye Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2022 LGS sınav tarihi Bakan Özer’in açıklamasının ardından belli oldu. Haziran ayında gerçekleştirilecek sınav için geri sayım başlamışken binlerce sekizinci sınıf öğrencisi LGS sınavına nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. İşte, MEB 2022 LGS sınav tarihi…

12.04.2022 - 12:40 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı LGS 2022 sınav tarihi belli oldu. Bakanı Özer’in açıklamasının ardından LGS sınavına katılım sağlayacak binlerce sekizinci sınıf öğrencisi “LGS ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt aradı. Haziran ayında yapılacak sınavın başvuru işlemi tüm sekizinci sınıf öğrencileri için otomatik olarak gerçekleştirilecek. İşte, 2022 Liselere Geçiş Sınavı LGS sınav tarihi hakkında merak edilenler…

  • 2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.

  • LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada LGS başvuru tarihlerini açıkladı. Bakan Özer "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. açıklamasında bulundu. 

  • LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."

  • Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığının altını çizen Özer, "Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek" ifadesini kullandı.

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