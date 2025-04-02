LGS başvuruları başladı! e-Okul 2025 LGS başvuru ekranı, şartları ve gerekli belgeler
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. LGS başvuruları 2 Nisan 2025 bugün itibarıyla başladı. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınav için başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Başvuru şartları ve istenen belgeler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 LGS başvuru kılavuzu ile belli oldu. Peki, 2025 LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, e-Okul LGS başvuru ekranı ve gerekli belgeler...
- 1
2025 LGS başvuruları için beklenen gün geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvurular, 2 Nisan Çarşamba günü başladı ve 16 Nisan’da sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, başvuru işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. MEB kılavuzunda başvuru şartları, istenen belgeler ve başvuru sürecine ilişkin detaylara da yer verildi. 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınav, 15 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler, hangi belgeler gerekli? İşte, 2025 LGS başvuru kılavuzu ve e-Okul başvuru ekranı…
- 2
SON DAKİKA: LGS BAŞVURULARI BAŞLADI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek LGS başvuruları, 2 Nisan Çarşamba günü başladı ve 16 Nisan’da sona erecek.
- 3
LGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Lise sınavına katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 02‐16 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden yapacak.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.
Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.
-
- 4
LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2024-2025 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
- Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.
- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
2024-2025 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/başkonsoloslukları aracılığıyla, 9.7.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak
- 5
LGS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
- Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş),
- Geçerli Kimlik Belgesi Fotokopisi,
- Onaylı Denklik Belgesi,
- "Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu"nun (EK-1) eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası,
Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.
- 6
LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Lise sınavı başvuruları için herhangi bir ücret ödenmeyecek.
-
- 7
GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
- 8
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.