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LGS 3. nakil başvurusu ne zaman yapılacak 2021? LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 3. nakil başvuru tarihleri

Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nin 1. ve 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 3. nakil başvuruları ile ilgili araştırmalar başladı. Yurt genelindeki binlerce öğrenci, LGS 3. nakil başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun cevabın arıyor...

09.08.2021 - 20:32 | Güncelleme: ABONE OL
LGS 3. nakil başvurusu ne zaman yapılacak 2021? LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 3. nakil başvuru tarihi

LGS 2. nakil başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de LGS 3. nakil tarihleri olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS kılavuzuna göre 3 nakil tarihleri belli oldu. Peki 2021 LGS 3. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? İşte nakil tarihleri

LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanmış olup, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Nakil başvuru işlemleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başladı. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

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