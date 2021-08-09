LGS 2. nakil başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de LGS 3. nakil tarihleri olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS kılavuzuna göre 3 nakil tarihleri belli oldu. Peki 2021 LGS 3. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? İşte nakil tarihleri
LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanmış olup, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.
LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Nakil başvuru işlemleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başladı. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!