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LG Electronics (LG),geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve büyük yankı uyandıran telefonu LG WING’i Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. LG’nin ilk Explorer Project cihazı olan LG WING Şubat 2021 itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak. Üst üste gelen çift ekranı olan LG WING, “Temel Mod” ve “Döndürme Modu” olmak üzere iki farklı moda sahip.

Döndürme Modunda, telefonun ön yüzü saat yönünde 90 derece dönerek Ana Ekranı yatay moda yönlendiriyor. Böylelikle, 3.9 inçlik bir İkinci Ekran ortaya çıkıyor. Telefon bu modda iken, her iki ekranda tek bir uygulama genişletilerek açılabildiği gibi, her iki ekranda farklı uygulamalar da aynı anda görüntülenebiliyor.

Böylelikle kullanıcılar, hem film izleyip, hem arkadaşlarıyla sohbet edebiliyor ya da hem bir ekranda oyun oynayıp hem diğer ekranda haritaları takip edebiliyorlar. Çoklu Uygulama özelliği, kullanıcıların genellikle birlikte kullandıkları uygulama çiftleri için kısa yollar oluşturmalarına da olanak tanıyor.

LG WING’de, görüntüleme ve oyun deneyimi için 20.5: 9 en boy oranına sahip 6.8 inç P-OLED FullVision Ana Ekran bulunuyor. İkinci Ekran cihazın görüntülenebilir alanını genişletmesinin yanısıra, aynı zamanda Ana Ekran yatay moddayken bir tutuş işlevi görüyor.

Grip Lock etkinleştirildiğinde, İkinci Ekran saat ve tarih gibi bilgileri görüntülüyor ve yanlışlıkla dokunmaları engelliyor. İkinci ekran ayrıca, optimize edilmiş video platformu uygulamalarında, Medya Denetleyicisi olarak görev yapıyor. Kullanıcılar, İkinci Ekranın sağ üst köşesinde beliren kayan simge ile, videoyu duraklatmadan veya başka bir pencereye geçmeden video ve ses ayarlarını değiştirebiliyorlar.

ÇİFT KAYIT YAPABİLİYOR

Üç arka kameraya sahip LG WING’de 64 MP Ultra Yüksek Çözünürlüklü OIS, 12 MP Ultra Geniş Büyük Piksel ve 13 MP. 32 MP açılır kamera bulunuyor. LG WING’in dikkat çeken özelliklerinden biri, Döndürme Modundayken telefonla “Çift Kayıt” gerçekleştirilebilmesi ve sonuçların tek bir dosyada veya en boy oranı 1:1 veya 16:9 olarak ayarlanmış iki ayrı dosyada birlikte kaydedilebiliyor olması.

Video çekenlere yönelik olarak bir diğer LG WING özelliği ise, ikinci ekranın ana ekranda görüntülenen video ya da fotoğraf için özel bir düzenleme paleti olarak kullanılabilmesi.

GİMBAL ÖZELLİKLİ İLK TELEFON

Dünyada ilk kez bir akıllı telefonda kullanılan Gimbal Hareket Kamerası, LG WING'in İkinci Ekranının kavrama alanı haline gelmesiyle, tek elle yatay modda daha net çekimler ve video görüntüler için gereken netliği sağlıyor.

LG WING, kamera açısını kontrol etmek için bir kumanda kolu, sarsıntıları ve bulanıklığı azaltmak için bir kilit, hareket halindeyken daha yumuşak videolar için takip modu, ritmik ve dinamik hareketleri yakalamak için birinci şahıs izleme modu, minimum yukarı ve aşağı sallamayla yatay hareket için kaydırma takibi gibi tipik olarak bir gimbal üzerinde bulunan işlevler sunuyor.

LG WING temel özellikler

Çip: Qualcomm Snapdragon ile Entegre 765G 5G Mobil Platform X52 5G Modem-RF Sistem

Ekran:

- Ana Ekran: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2460 x 1080 / 395ppi)

- İkinci Ekran: 3.9-inch 1.15:1 G-OLED (1240 x 1080 / 419ppi)

Hafıza: 8GB RAM / 128 ROM / microSD (2TB’a kadar)

Kamera:

Arka: Ultra Yüksek Çözünürlük (64MP OIS Genişlik (F1.8 / 78°/ 0.8µm) / 13MP Ultra Geniş Açılı Kamera (F1.9 / 117° / 1.0µm) / 12MP Ultra Geniş Büyük Piksel (F2.2 / 120° / 1.4µm)



Ön: 32MP Wide (F1.9 / 79.6° / 0.8µm)

Pil: 4000mAh

Işletim Sistemi: Android 10.0 (Q OS)

Boyut: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm

Ağırlık: 260g

Ağ: 3G / 4G

Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)

Renkler: Aurora Gray

Diğer: Gimbal Motion Kamera / Front Pop Up Kamera / Hexa Motion Stabilizer / LG Creator’s Kit / Dual Recording / Black Stabilizer / 3D Ses Motoru / AI CAM / Q Lens / Ekran İçi Parmak İzi Sensörü / IP54 Suya ve Toza Karşı Dayanıklı / Qualcomm Quick Charge (Hızlı Şarj) 4.0+ Teknolojisi / Kablosuz Şarj Özelliği / MIL-STD 810G Compliance