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        Haberler Dünyadan Lewis Hamilton, "O, ben olabilirdim" - Magazin haberleri

        Lewis Hamilton, " O, ben olabilirdim"

        Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, 'Top Gun: Maverick' filminden gelen rol teklifini reddettiğini itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 15:35 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:35
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        • 1

          Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, program çakışmaları ve oyunculuk deneyimi eksikliği nedeniyle 'Top Gun: Maverick' filmindeki rol teklifini reddettiği itiraf etti.

        • 2

          "TEMİZLİKÇİ BİLE OLURUM"

          Lewis Hamilton, arkadaşı Tom Cruise'a; "Dostum, eğer bir gün 'Top Gun 2'yi yaparsan, ben filmde temizlikçi bile olurum. Bırak ben de bu işin içinde olayım" dedi.

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          Tom Cruise, Lewis Hamilton'ın bu isteğini, 'Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski'ye iletti. Sonrasında Hamilton'a 'Top Gun: Maverick'ten pilotluk teklifi geldi.

        • 4

          "O, BEN OLABİLİRDİM"

          Zorlu yarış programı ve oyunculuk deneyiminin olmayışı Lewis Hamilton'un teklifi reddetmesine neden oldu. Filmin başarısını görünce bu kararı için pişman olan Hamilton; "Birincisi, oyunculuk dersi bile almamıştım. Ve bu filmin hayal kırıklığı yaratan oyuncusu olmak istemiyordum. Ve ikinci olarak, gerçekten ama gerçekten buna ayıracak zamanım olmadı. O, ben olabilirdim" şeklinde konuştu.

          Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon

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