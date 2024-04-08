Lewis Hamilton, " O, ben olabilirdim"

"O, BEN OLABİLİRDİM"

Zorlu yarış programı ve oyunculuk deneyiminin olmayışı Lewis Hamilton'un teklifi reddetmesine neden oldu. Filmin başarısını görünce bu kararı için pişman olan Hamilton; "Birincisi, oyunculuk dersi bile almamıştım. Ve bu filmin hayal kırıklığı yaratan oyuncusu olmak istemiyordum. Ve ikinci olarak, gerçekten ama gerçekten buna ayıracak zamanım olmadı. O, ben olabilirdim" şeklinde konuştu.

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