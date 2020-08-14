Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Şarkıcı Levent Yüksel, önceki gün Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Geceye 'Ya Sonra' şarkısı ile başlayan Yüksel, dillere dolanan aşk şarkılarını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen konserde Levent Yüksel, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Yaz başında konserinde tanıştığı spor eğitmeni Özlem Öztürk ile nikah masasına oturan Yüksel'in parmağında yüzük olmaması dikkatlerden kaçmadı.