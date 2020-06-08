Levent Yüksel'den sürpriz haber. Ünlü şarkıcı bir süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile nikah masasına oturdu.

Çift, koronavirüs tedbirlerinden dolayı İzmir'de sade bir törenle evlendi.

2. Sayfa'nın haberine göre çift, ünlü şarkıcının konserinde tanıştı.