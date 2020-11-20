Levent Oran'dan üzen haber

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60 yaşındaki televizyon fenomeni Levent Oran, 2017 yılında kalp ameliyatı olup, sağlığına kavuşmuştu. Oran, bu kez kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.

Gençlik yıllarında tiyatroya ilgi duyan ve bir süre bankacılık yapan Levent Oran, televizyondan para kazanamayınca şarkı söylemeye başlamıştı. 90'lı yılların fenomeni, bir dönem katıldığı programlarda yaptığı ses getiren yorumlarla adından söz ettirmişti.