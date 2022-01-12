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Lerzan Mutlu: Tek yaptığın insanların arasını bozmak! - Magazin Haberleri

Lerzan Mutlu'dan Demet Akalın'a: Tek yaptığın insanların arasını bozmak!

Lerzan Mutlu, Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu'nun "yasak aşk" yaşadığı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Demet Akalın'a sert çıktı. Mutlu, "Tek yaptığın insanların arasını bozmak!" diyerek, ünlü popçuya ateş püskürdü

12.01.2022 - 16:11 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Lerzan Mutlu, daha önce, "Onu hayatımdan çıkardım!" dediği Demet Akalın ile girdiği polemiklere bir yenisini daha ekledi. Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Mutlu, Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu'nun "yasak aşk" yaşadığı iddialarıyla ilgili konuşan ünlü popçuya sert çıktı.

  • "TEK YAPTIĞIN İNSANLARIN ARASINI BOZMAK!"

    Akalın'ın açıklamalarının ardından sinirlenen Lerzan Mutlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şunları söyledi:

    Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun! O anda işine nasıl gelirse! Gündemde nasıl kalırsan, o taraftasın! Tek yaptığın insanların arasını bozmak! Ya ben de senin yaptığın gibi dedikodusunu yaptığın insanları uyarırsam etrafında dostun kalmaz! Hayır, böyle konuşuyorsun bilmesem inanacağım. Ulan söylemediğim şeyi söylemiş gibi insanlara söyleyip, beni küstürdün. 'İyiyim' diye takılma, senin gerçeğini bilene komik oluyor.

  • NE OLMUŞTU?

    İddiaya göre; Gülşah Saraçoğlu, arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier’i dinlemeye gitmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu’nu sahneye davet etmiş ve ikili, birlikte şarkı söylemişti.

    Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden çiftin, Gülşah Saraçoğlu’nun evinde buluştuğu ve geceyi birlikte geçirdiği iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Deha Bilimlier’in eşi Aslı Bilimlier’in evi terk ettiği ileri sürülmüştü.

  • "İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM!"

    Akalın da yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun "yasak aşk" yaşadıkları iddialarıyla ilgili, "Ben çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı, benim çok yakın arkadaşım. Onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. Ben iki gündür uyuyamıyorum. Ben çok etkilendim." demişti.

  • "AİLE İŞİNE BEN KARIŞMAM"

    "Barıştırma konusunda sizin bir adımınız oldu mu?" sorusuna yanıt veren Demet Akalın, "O onların kendi bileceği bir iş. Aile işine ben karışmam ama ben dün Aslı ile birlikteydim." ifadelerini kullanmıştı.

    Bu sırada röportaja dahil olan Okan Kurt ise, "Aslı da, Deha da bizim kardeşimiz. Mutlu yuvalarını kurtaracağız. Olan bir şey yok zaten." diyerek, konuyu kapatmıştı.

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