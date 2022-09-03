"SABAHA KADAR FLÖRT ETTİLER" İDDİASI

DiCaprio'nun adı daha önce de Kendall Jenner ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin, bir mekanda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansımıştı.

Fotoğraflar: Splash News, AP