Ancak araştırmacılara göre bebek doğduktan sonra Caterina hızla bir çiftçiyle evlendiriliyor. Prof. Vecce "Caterina'nın azat belgesini düzenleyen noter, onu henüz bir köleyken seven ve çocuğun babası olan aynı kişiydi" diyor.

Pieoro da Vinci'nin özgürlük belgesini yazarken duygularına yenik düştüğünü ve hatta tarihi bile yanlış yazdığını öne sürüyor.