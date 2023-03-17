LEONARDO DA VİNCİ'NİN BABASI KÖLE TİCARETİ YAPIYORDU
Leonarda da Vinci'nin hayatı ve eserleri konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden birisi olan Profesör Kemp, iddiaları inandırıcı buldu ve ekledi
"Köleler dönemin diğer toplumlarında olduğu gibi Floransa'da da yaygındı. Köleler İtalya'ya getirildiklerinde Hıristiyanlığa döndürülüyor ve kendilerine yeni isimler veriliyordu. Caterina kadın kölelere verilen en yaygın isimlerden biriydi. Leonardo'nun babasının köle ticareti yaptığını biliyoruz. Ayrıca biraz da eğlence düşkünüydü, 70 yaşındayken bile hâlâ çocuk sahibi oluyordu.
Her zaman yaz aylarında Vinci kasabasına geri döndüğünü biliyoruz çünkü yılın o zamanlarında Floransa'da noter olarak yapabileceği pek bir şey yoktu. Caterina'nın taşralı bir kız olduğunu düşünüyorduk. Leonardo doğduktan sonra, muhtemelen Leonardo'nun ailesinden gelen bir çeyizle hızla evlendirildi" diyor.