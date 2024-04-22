Lenovo bıos tuşu nedir? Lenovo laptop bıos girmek için hangi tuşa basılmalıdır?

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Lenovo marka bilgisayarlarda BIOS'a giriş yapabilmek için kullanılacak tuşlar, cihazın modeline ve nesline bağlı olarak değişkenlik gösterir. Lenovo cihazlarında BIOS ayarlarına erişim sağlamanın yolları ve yöntemleri hakkında daha fazla bilgiye bu yazımızda değineceğiz. Bilgisayarların marka ve modeline göre değişen BIOS giriş tuşları hakkında, özellikle Lenovo kullanıcıları için bilgiler sunacağız. Peki, Lenovo BIOS tuşu nedir, hangi tuş? İşte, Lenovo cihazlarda BIOS'a giriş için gereken tuşlar ve Windows işletim sistemlerinde BIOS ayarlarına nasıl ulaşılacağına dair ayrıntılar…

Lenovo cihazlarda, bilgisayarın temel yapı taşı olan ve donanımların iletişim kurmasını sağlayan BIOS, cihaz her açılışında veya yeniden başlatıldığında, gerekli işlemleri ve komutları yönetir. Böylece, bilgisayarın sorunsuz bir şekilde açılmasına olanak tanır. Kullanıcılar, zaman zaman BIOS ayarlarına erişmek ihtiyacı duyarlar; bu ihtiyaç, donanım ayarlarının kontrol edilmesi, saat ve tarih düzenlemeleri veya format atma işlemleri gibi çeşitli nedenlerle olabilir. Eski ve yeni nesil Lenovo cihazlarda BIOS'a erişim için gereken tuş kombinasyonları, model ve nesle göre farklılık göstermektedir. Peki, Lenovo BIOS tuşu nedir? Lenovo laptop BIOS girmek için hangi tuşa basılmalıdır? Eski nesil cihazlarda Fn+F1 veya Fn+F2 kombinasyonları tercih edilirken, yeni nesil cihazlarda F1 tuşunun kullanılması önerilmektedir.

REKLAM Lenovo Laptoplarda BIOS Girişi için Hangi Tuş Kullanılır? Lenovo marka bir laptop kullanıyorsanız, BIOS ayarlarına ulaşmak için yukarıda belirttiğimiz gibi, cihazınızın nesline bağlı olarak Fn+F1, Fn+F2 veya doğrudan F1 tuşlarına basmanız gerekir. Windows 10 İşletim Sistemi Kullanan Lenovo Cihazlarda BIOS'a Erişim Windows 10 işletim sistemine sahip bir Lenovo cihaz kullanıyorsanız, BIOS ayarlarına menü üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Başlat menüsüne gidin veya klavyenizdeki Windows tuşuna basın.

Ayarlar simgesini tıklayarak Ayarlar menüsünü açın.

Güncelleme ve Güvenlik seçeneğini bulun ve seçin.

Kurtarma bölümünden Şimdi Yeniden Başlat'a tıklayın.

Sorun Gider ve ardından Gelişmiş Seçenekler'i seçin.

UEFI Üretici Yazılım Ayarlarına tıklayıp Yeniden Başlat'ı seçin.

Cihazınız yeniden başlatıldığında, doğrudan BIOS ayarları ekranı açılacaktır. Windows 11 İşletim Sistemi Kullanan Lenovo Cihazlarda BIOS'a Erişim

Windows 11 yüklü Lenovo cihazlarda da benzer şekilde BIOS ayarlarına erişilebilir: Başlat menüsünden veya klavyenizdeki Windows tuşundan Ayarlar menüsüne girin.

Sistem altında yer alan Kurtarma seçeneğine gidin ve Gelişmiş Başlangıç bölümünü bulun.

Şimdi Yeniden Başlat düğmesine tıklayarak işlemi başlatın.

Açılan menüde, Sorun Gider seçeneğini ve sonrasında Gelişmiş Seçenekler'i tercih edin.

Burada, UEFI Üretici Yazılım Ayarları veya benzeri bir seçeneği bulup seçin ve Yeniden Başlat'a tıklayın.

Bu adımlardan sonra cihazınız yeniden başlatılacak ve doğrudan BIOS ayarları ekranı karşınıza çıkacaktır. Bu yollarla, Lenovo marka bilgisayarlarınızın BIOS ayarlarına kolaylıkla erişebilir ve ihtiyacınıza göre gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemlerinde BIOS'a giriş yapmanın alternatif yollarını kullanarak, donanım ayarlarınızı kontrol edebilir, sistem saatini ayarlayabilir ya da cihazınıza format atma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımlar, teknik bilgi gerektirmeksizin her Lenovo kullanıcısının rahatlıkla uygulayabileceği yöntemler arasındadır.