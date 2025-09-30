Habertürk
        Legia Varşova-Samsunspor maçının hakemi belli oldu!

        Legia Varşova-Samsunspor maçının hakemi belli oldu!

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Legia Varşova ile karşılaşacak Samsunspor'un maçını Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

        Giriş: 30.09.2025 - 11:52 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:52
        Legia-Samsunspor maçının hakemi belli oldu!
        Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

        UEFA'nın açıklamasına göre Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Alexis Auger yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        Bir diğer Fransız Marc Bollengier ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

