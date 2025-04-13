Leganes: 0 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya LaLiga'nın 31. haftasında Barcelona, deplasmanda Leganes'e konuk oldu. Municipal de Butarque'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Jorge Saenz kendi kalesine attı.

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Bu sonucun ardından Barcelona, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 70 puana yükseldi. Leganes, 28 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, evinde Celta Vigo ile karşılaşacak. Leganes, Mallorca deplasmanına gidecek. Hansi Flick'in ekibi Barcelona, hafta içinde salı günü Borussia Dortmund deplasmanında Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına çıkacak. Barcelona, sahasında oynadığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.